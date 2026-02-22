連假勞累 聽力急降 突發性耳聾 別輕忽

▲如果發現單側耳朵聽力突然改變，要小心有可能是突發性耳聾，別輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／楊士維

春節連假作息不規律、熬夜、飲酒應酬增加，部分民眾也可能因旅遊或返鄉而身心疲勞，而輕忽聽力突然改變的警訊，以致延誤就醫時機，造成聽力受損。

耳朵像塞住 伴隨耳鳴、頭暈

「突發性耳聾」是1種在短時間內出現的聽力急劇下降，通常在3天以內發生，多半影響單側耳朵。患者常形容耳朵像被塞住，聲音變得失真或刺耳，常伴隨耳鳴，有些人還會出現頭暈或天旋地轉的感覺。由於症狀突然，卻不一定伴隨疼痛，容易被誤以為只是耳屎、感冒或疲勞所致，因而延誤就醫。

請繼續往下閱讀...

從流行病學來看，突發性耳聾主要發生在中年與年長族群，最常見的年齡落在45到64歲之間，在兒童與年輕成人身上相對少見。這也提醒中年以後的民眾，若出現突然的聽力改變，應提高警覺。

常見發生於45到64歲族群

為什麼會發生突發性耳聾？目前仍無單一明確原因，可能與內耳血液循環不良、發炎反應、免疫失調或病毒感染有關。

臨床上發現，年紀較大、發病時聽力下降較嚴重，或一開始就合併明顯頭暈的患者，恢復情況往往較不理想。

高血壓、糖尿病、血脂異常等慢性病曾被認為是危險因子，但近年研究顯示，血液較容易凝固或體內發炎狀態，可能扮演更為相關的角色。雙側耳朵同時出現突發性聽力下降，則較為少見。

突發性耳聾的治療重點在於「及早處理」。一般認為，越早接受治療，聽力恢復的機會越高。若能在發病後1-2週內，尤其是前3-7天內開始治療，效果最好。

3~7天內治療效果最好

如果突然出現不明原因的聽力下降，切勿自行觀察或拖延，應盡速就醫。早期診斷與治療，不僅能提高聽力恢復的機會，也能減少長期聽力受損對生活品質的影響。（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉頭頸外科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法