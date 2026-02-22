心律不整傷腦筋 傾聽「心跳」迎新年

▲穿戴式裝置顯示疑似心房顫動，可幫助提高心律不整診斷的機會。 （新樓醫院提供）

記者楊金城／台南報導

▲蘇柏學提醒民眾，在新的一年，應留心自己的心臟狀況。 （記者楊金城攝）

常被忽略的心律不整，正悄悄影響著不少人的生活，其中最常見的類型是心房顫動，不僅造成心跳不規律，還可能增加中風與心臟衰竭的風險，醫師提醒，勿輕忽心律不整，並學習預防之道，可讓心跳回到正確節奏，人生變彩色。

▲心房顫動心電圖表徵，上圖為心房顫動，下圖為竇性心律。 （新樓醫院提供）

血液滯留心房 增加血栓機會

台南麻豆新樓醫院心臟內科醫師蘇柏學指出，正常情況下，心臟規律地跳動，將血液有效地送往全身。但在心房顫動時，心房內的電訊號變得混亂，心房呈現快速且不規則的顫動狀態，使心室跳動忽快忽慢，甚至出現漏拍。這種不規律的節奏會讓血液在心房內滯留，增加血栓形成的機會，一旦血栓隨血流進入腦部，就可能引發腦中風。

蘇柏學說，心房顫動是最常見的持續性心律不整，年齡愈大愈發常見。在65歲以上族群中，大約每20人就有1人受到影響，80歲以上盛行率更高。

高血壓、糖尿病、心臟瓣膜疾病、心臟衰竭或曾經心肌梗塞的患者，發生心房顫動的機率也較高。此外，肥胖、睡眠呼吸中止症、長期熬夜、過量飲酒與壓力過大，都是現代人常見卻容易忽略的風險因子。

心律不整患者會出現心悸、胸口不適、容易疲倦、頭暈或運動耐受度下降，但也有人幾乎沒有症狀，直到發生中風才被診斷。

生活紊亂增加罹患風險

蘇柏學表示，心律不整仰賴心電圖檢查診斷，若症狀並非天天出現，醫師可能會安排24小時或更長時間的心律監測，並以心臟超音波了解心臟結構與功能，也可以使用穿戴式裝置，提高察覺心律不整的機會。

蘇柏學指出，部分心房顫動患者可透過藥物穩定心跳速度，減輕不適症狀；若藥物效果有限，可考慮心律不整電燒術，並評估患者是否使用口服抗凝血藥物，以降低血栓形成，預防中風。

穿戴式裝置、藥物預防中風

預防心律不整，要控制血壓、血糖與膽固醇、維持適當體重、規律運動、避免過量飲酒與熬夜，並重視睡眠品質，都有助降低發生風險。對已有心血管疾病或家族史的人而言，定期健康檢查更是關鍵。

蘇柏學說，新的一年，從傾聽自己的心跳開始。當身體發出不尋常的訊號時，及早就醫與評估，才能迎向健康未來。

