健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

寶寶呼吸像豬叫 醫師：正常「異音」別擔憂

2026/02/22 05:30
寶寶呼吸像豬叫 醫師：正常「異音」別擔憂

▲嬰兒常見「喉頭軟化症」，是由於喉部軟骨或肌肉張力尚未成熟，吸氣時組織塌陷導致阻塞。 （陽交大附設醫院提供）

記者王峻祺／宜蘭報導

寶寶呼吸像豬叫 醫師：正常「異音」別擔憂

▲沈平醫師為新生兒看診。 （陽交大附設醫院提供）

常有新手爸媽將寶寶帶回家後，發現寶寶的呼吸聲很大，甚至發出像小豬般的「嘓、嘓」聲，以為是感冒，急忙錄下影片向醫師求助。陽明交通大學附設醫院小兒科醫師沈平指出，嬰幼兒呼吸道窄小且軟，多數「異音」屬正常現象，多半6個月大左右會顯著改善，只要掌握「食慾、活力、體重」3大指標，爸媽不需過度焦慮。

新生兒呼吸道較窄

沈平說，不論大人或小孩，呼吸道分泌物是維持濕潤的正常現象，但因新生兒呼吸道較窄且支撐組織較軟，當氣流通過少量分泌物時，就會產生明顯的鼻塞感或小豬叫聲，這種情況在寶寶「躺著睡覺」或「喝奶」時尤為明顯。

她說，這是常見且正常生理現象，隨著寶寶成長，呼吸道逐漸變寬、變硬，症狀多半在6個月大會顯著改善。除生理構造，環境刺激也是影響呼吸聲關鍵，建議家長維持環境整潔，包括使用空氣清淨機減少塵蟎與灰塵，以及定期更換床單，避免在嬰兒房擺放絨毛玩具等減少過敏原，並遠離菸害，除了二手菸，更要防範「三手菸」，殘留在環境上有毒物質的三手菸，會增加嬰兒猝死症（SIDS）、氣喘、中耳炎及認知功能缺陷的風險。

6個月大會顯著改善

雖然多數呼吸聲無礙，但沈平提醒，若異音發生在「吐氣」時，恐是哮喘，聲音高頻且像樂器鳴笛，在幼兒身上多為病毒性支氣管炎；發生在「吸氣」時，聽起來像吸不到氣則是哮鳴：學齡前兒童若伴隨「狗吠型咳嗽」，可能是病毒感染導致的「哮吼」。

另外，新生兒需警惕先天性構造問題，如「喉頭軟化症」、血管環或聲門狹窄。

聲音如鳴笛或哮鳴快就醫

沈平說，嬰兒常見「喉頭軟化症」，是由於喉部軟骨或肌肉張力尚未成熟，吸氣時組織塌陷導致阻塞，多數雖會隨年齡好轉，但若出現「呼吸極度費力」、「餵食困難」或「體重增長遲滯」等，就會建議安排支氣管鏡檢查，視情況進行電燒等介入性治療。

沈平提醒，寶寶呼吸聲是成長的印記，只要孩子吃得好、睡得好，體重正常增加，家長就能放寬心；若呼吸聲伴隨活力下降或吸氣困難，務必尋求專業兒科醫師評估。

