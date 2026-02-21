狂嚼零食張嘴就疼 「顳顎關節炎」悄悄上身

▲過年期間因飲食與冬天氣候問題，易出現顳顎關節症候群。

（新樓醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

不少民眾春節期間盡情享用年菜與各式年節零食，卻忽略過度咀嚼帶來的負擔，假期中後段反而出現臉頰痠痛、張口受限等症狀。新樓醫院牙科醫師郭仕斌指出，這類疼痛未必是牙齒出問題，而是常被忽略的「顳顎關節症候群」悄悄上門，成了影響年節生活品質的「疼痛伴手禮」。

咀嚼過度 傷害關節軟組織

為什麼過年期間容易發生「顳顎關節炎」？郭仕斌說明，主要原因與飲食習慣及氣候環境息息相關。首先，國人年節零食如鱈魚香絲、魷魚絲、牛軋糖、堅果或肉乾等，多屬質地堅硬或具高度韌性的食物。為了將這些食物磨碎，咀嚼肌須長時間高強度收縮，使顳顎關節承受巨大壓力，導致關節軟組織受傷、關節腔出現炎性反應，甚至是關節盤移位。

此外，冬季氣溫較冷，臉部咀嚼肌群容易變得僵硬、緊繃，增加顳顎關節的壓力，再嚼上這些年節食物，更易引發關節急性發炎；加上過年期間作息不規律、熬夜守歲致睡眠不足，身體代謝修復能力下降，會讓發炎反應雪上加霜。

◎如何辨別關節發出求救信號呢？

●異常聲響：在張口或閉口時，耳朵前方出現「喀喀」聲或摩擦聲。

●關節疼痛：咀嚼、說話或打哈欠時，耳朵附近或臉頰肌肉感到悶痛或刺痛。

●張口受限：感覺下巴卡住，無法像往常一樣大張口吃漢堡。

●功能障礙：下巴開合時路徑偏斜，或是感覺咬合位置變不對勁，難以正常咀嚼食物。

作息不規律 發炎雪上加霜

郭仕斌提醒，如出現上述症狀，代表你的顳顎關節已處於異常狀態，建議立即調整生活習慣，避免病情惡化。

在年節診所休息期間如何自救不適？郭仕斌提供小撇步。

●調整飲食：立即停止食用魷魚絲、堅果等硬食，改以稀飯、蒸蛋等軟質食物為主，讓關節充分休息。

●溫敷與按摩： 每天對患側進行10至15分鐘溫敷，並配合指腹輕柔按摩臉部咀嚼肌，幫助放鬆緊繃的肌肉纖維。

●避免不良姿勢：減少托腮、緊咬牙關動作，並試著讓上下齒列放鬆微張，不要接觸，讓咀嚼肌放鬆減少對關節腔的壓力。

若疼痛持續超過3天或嚴重影響進食，應於假期過後盡快就醫。

