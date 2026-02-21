自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

開工胖一圈 纖食收腸胃

2026/02/21 05:30

▲年後飲食應以高纖為原則；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲年後飲食應以高纖為原則；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／謝欣頤

農曆年假結束後，不少人回到上班節奏，腸胃可能還沒「收假」，出現脹氣、便秘、食慾不穩，甚至精神不濟的情況。其實，年後飲食調整的重點不在於急著瘦身或清腸排毒，而是協助腸胃與代謝系統逐步回到規律、均衡的狀態。

由於年節期間常攝取較多高油、高鹽、高糖食物，且蔬菜與水分不足，容易讓腸道蠕動變慢，因此年後第1週建議以「均衡、高纖、規律」為飲食核心原則，透過簡單調整，幫助腸道恢復正常節奏，才能真正收心也收胃。

別急著瘦身 先恢復規律用餐

●恢復規律三餐，避免血糖波動與暴食

許多人因年後體重上升而刻意少吃或「跳餐」，反而容易造成血糖波動，甚至引發暴食。建議固定用餐時間，每一餐都要包含澱粉、蛋白質與蔬菜，讓身體重新建立穩定的能量供應。

●高纖飲食入手，腸道恢復正常節奏

膳食纖維不僅能促進腸道蠕動，也能增加飽足感，修正年節期間偏油、偏精緻的飲食型態，蔬菜攝取量建議至少占餐盤的一半，可多選擇深綠色蔬菜、菇類、番茄、地瓜、燕麥與豆類等天然高纖食材。

開工胖一圈 纖食收腸胃

▲營養師推薦「番茄豆腐燴時蔬」。
（照片提供／謝欣頤）

●蛋白質不可少，守住代謝與體力

有些人年後只吃菜、刻意減少主食，反而容易導致肌肉流失、代謝下降。每餐仍應保留適量優質蛋白質，如魚、雞肉、蛋、豆腐或無糖豆漿，有助延長飽足感並維持體力。

●補足水分、清淡烹調，幫腸胃收假

足夠的水分能幫助膳食纖維發揮作用，改善便秘與疲勞感；烹調方式則建議以蒸、煮、燉、燴為主，減少油炸、勾芡與重口味調味，讓腸胃有時間恢復。

幫助腸道恢復正常節奏

推薦一道簡單的年後料理「番茄豆腐燴時蔬」。以新鮮番茄拌炒出自然酸甜湯汁，加入板豆腐與當季蔬菜，以少量油與簡單調味燴煮即可。番茄有助促進食慾，豆腐補充植物性蛋白質，多樣蔬菜則提供膳食纖維，是年後調整飲食的實用選擇。

開工胖一圈 纖食收腸胃

▲番茄豆腐燴時蔬，符合高纖、清爽又富含蛋白質的年後料理。
（照片提供／謝欣頤）

年後開工是身體的「調整期」，而不是「懲罰期」。與其追求快速改變，不如從規律用餐、高纖飲食與清淡料理開始，讓腸胃慢慢回到熟悉的節奏，才能真正找回工作狀態與健康感受。

（作者為台南市立醫院營養師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中