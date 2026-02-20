年節吃不停 傷胃又傷膽

▲若前一餐吃太飽，隔餐可採清淡、易消化飲食，例如粥。（照片來源：shutterstock）

文／陳柏諺

春節連假家人團圓、親友聚餐，小心飲食失控，吃太飽！一旦進食量超過胃的消化能力，輕則脹氣不適，重則可能誘發胃食道逆流、膽囊或胰臟問題。

胃排空速度變慢

過年期間「吃太飽」多半不是單一餐造成，而是多重因素累積，包括吃飯速度快、邊聊天邊進食不自覺加量，加上油炸肥肉、奶油點心與糯米類食物（如年糕、湯圓）不易消化、熱量密度高，酒精與含糖飲料又會刺激食慾；晚間再加上消夜與久坐，胃排空速度變慢，更容易出現不適。

吃太飽的症狀多半先從胃部出現，包括腹脹、噁心、反胃、胸口灼熱、上腹悶痛，甚至頻繁打嗝。醫師提醒，若本身有胃食道逆流或胃潰瘍，飯後立刻躺下，症狀往往會明顯惡化。

飯後可散步20–30分鐘

不只如此，暴飲暴食與高油飲食也可能影響肝膽胰功能。膽結石患者在大吃後，可能因膽囊劇烈收縮，出現右上腹疼痛；胰臟若負擔過重，則可能引發上腹劇痛並向背部放射，常合併噁心、嘔吐，若再搭配大量飲酒，風險更高。有脂肪肝或肝功能原本偏高者，假期高熱量飲食也可能讓肝臟代謝壓力上升，出現疲倦、食慾變差等不適。

一旦已經脹到不舒服，處理原則可掌握「先停、再緩、後調整」。首先暫停進食，避免再喝汽水、濃茶、咖啡與酒精，改以少量多次溫水；飯後保持坐姿或輕度散步約20–30分鐘，幫助胃排空。

隔餐不建議採取極端斷食，而應改為清淡、易消化飲食，如粥、蔬菜、蛋、魚或豆腐，減少油脂與糯米類食物；睡前至少3小時不再進食。

落實每餐7分飽

長期預防則可落實每餐7分飽、使用小盤分裝、進食順序「先菜，再蛋白質，最後澱粉與甜點」，並放慢速度、增加咀嚼次數，聚餐間可穿插水果或無糖茶水，降低不自覺「續嘴」的機會。

若出現持續嘔吐、黑便、發燒、黃疸、劇烈上腹痛，或胸痛合併呼吸喘，可能不是單純吃太飽，應盡速就醫評估。

（作者為國泰綜合醫院消化內科主治醫師）

