自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

年節吃不停 傷胃又傷膽

2026/02/20 05:30

▲若前一餐吃太飽，隔餐可採清淡、易消化飲食，例如粥。（照片來源：shutterstock）

▲若前一餐吃太飽，隔餐可採清淡、易消化飲食，例如粥。（照片來源：shutterstock）

文／陳柏諺

春節連假家人團圓、親友聚餐，小心飲食失控，吃太飽！一旦進食量超過胃的消化能力，輕則脹氣不適，重則可能誘發胃食道逆流、膽囊或胰臟問題。

胃排空速度變慢

過年期間「吃太飽」多半不是單一餐造成，而是多重因素累積，包括吃飯速度快、邊聊天邊進食不自覺加量，加上油炸肥肉、奶油點心與糯米類食物（如年糕、湯圓）不易消化、熱量密度高，酒精與含糖飲料又會刺激食慾；晚間再加上消夜與久坐，胃排空速度變慢，更容易出現不適。

吃太飽的症狀多半先從胃部出現，包括腹脹、噁心、反胃、胸口灼熱、上腹悶痛，甚至頻繁打嗝。醫師提醒，若本身有胃食道逆流或胃潰瘍，飯後立刻躺下，症狀往往會明顯惡化。

飯後可散步20–30分鐘

不只如此，暴飲暴食與高油飲食也可能影響肝膽胰功能。膽結石患者在大吃後，可能因膽囊劇烈收縮，出現右上腹疼痛；胰臟若負擔過重，則可能引發上腹劇痛並向背部放射，常合併噁心、嘔吐，若再搭配大量飲酒，風險更高。有脂肪肝或肝功能原本偏高者，假期高熱量飲食也可能讓肝臟代謝壓力上升，出現疲倦、食慾變差等不適。

一旦已經脹到不舒服，處理原則可掌握「先停、再緩、後調整」。首先暫停進食，避免再喝汽水、濃茶、咖啡與酒精，改以少量多次溫水；飯後保持坐姿或輕度散步約20–30分鐘，幫助胃排空。

隔餐不建議採取極端斷食，而應改為清淡、易消化飲食，如粥、蔬菜、蛋、魚或豆腐，減少油脂與糯米類食物；睡前至少3小時不再進食。

落實每餐7分飽

長期預防則可落實每餐7分飽、使用小盤分裝、進食順序「先菜，再蛋白質，最後澱粉與甜點」，並放慢速度、增加咀嚼次數，聚餐間可穿插水果或無糖茶水，降低不自覺「續嘴」的機會。

若出現持續嘔吐、黑便、發燒、黃疸、劇烈上腹痛，或胸痛合併呼吸喘，可能不是單純吃太飽，應盡速就醫評估。

（作者為國泰綜合醫院消化內科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中