魚刺卡喉別再吞飯 快就醫避免二次傷害

文／李德敬

吃魚後喉嚨出現異物感，是門診中相當常見的情況，許多患者在用餐後會覺得「卡卡的」，吞口水時特別不舒服，卻不確定是否真的卡到魚刺，有些人選擇先觀察，有些人則嘗試自行處理，希望能快點緩解不適，但這些做法並不一定安全，反而可能讓原本輕微的不適演變成更麻煩的狀況。

隨食物移動恐推得更深

從臨床經驗來看，魚刺最常卡在扁桃腺、舌根或下咽部等位置，這些部位感覺敏感，一旦有異物就會特別不舒服，有些魚刺細小透明，即便照鏡子也不容易發現。針對喉嚨卡魚刺，生活中也常見一些處理迷思，例如試圖多吃幾口飯、吞青菜，或喝大量水，希望藉由吞嚥把魚刺帶下去。這些做法看似合理，但魚刺不一定會隨食物移動，反而可能被推得更深，造成黏膜破皮、出血，甚至嵌入較深組織。有些人還會嘗試喝醋「軟化魚刺」，但短時間內並不足以溶解魚刺，反覆刺激反而可能讓不適加劇。

如果進食後，僅出現短暫異物感，沒有明顯疼痛或吞嚥困難，症狀通常只是黏膜受到輕微刺激，可能會隨時間緩解。然而，若異物感持續，或出現單側喉嚨刺痛、吞嚥困難、胸口疼痛、發燒等情況，不宜自行處理，應及早就醫確認是否仍有魚刺殘留，以免延誤造成二次傷害。

門診處理魚刺時，通常會先評估刺的位置與深度，多數情況可利用燈光和簡單器械順利取出。若魚刺位置較深、肉眼難以看清，或反覆嘗試仍無法取出，可能需要使用內視鏡協助檢查和取刺，以避免黏膜損傷或感染擴散。整體而言，及早就醫、使用適當方法處理，通常可以在最單純的階段就解決問題。

如果吃魚後，若出現持續異物感或吞嚥疼痛，不建議自行反覆吞飯或使用偏方，而是應盡早讓醫師評估，大多數魚刺都能在門診安全取出，必要時使用內視鏡輔助解決問題。掌握正確的處理方式，不僅能減少不適，也能避免小小魚刺演變成更嚴重的健康困擾。

（作者為景德耳鼻喉科診所醫師）

