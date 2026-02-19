自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

居家伸展保健 足底筋膜炎不「腳」局

2026/02/19 05:30
居家伸展保健 足底筋膜炎不「腳」局

▲圖3：踩網球按壓放鬆足底筋膜。（照片提供／陳柏宏）

文／陳柏宏

居家伸展保健 足底筋膜炎不「腳」局

▲圖2：弓箭步伸展腿後肌增加柔軟度。（照片提供／陳柏宏）

春節期間，不論是陪家人走春拜年、逛年貨大街，或是登高望遠，雙腳的負擔總是比平常重。許多人在新春期間常感到「清晨下床一踩，腳底如被撕裂般劇痛」，每走一步都像走在針山上 。這正是典型的足底筋膜炎症狀。

居家伸展保健 足底筋膜炎不「腳」局

▲圖1：肌內效貼紮可以減輕足底負擔。照片提供／陳柏宏）

◎為什麼春節容易「腳痛」？

居家伸展保健 足底筋膜炎不「腳」局

▲圖4：腳趾摳毛巾強化足內肌。（照片提供／陳柏宏）

足底筋膜是支撐足弓、吸收地面反作用力的天然避震器 。但在過年期間，若因站立、行走時間過長、體重增加負荷過大，或穿著高跟鞋與不合適的鞋具，容易導致這層結締組織因過度使用而發炎 。

若想在新春期間舒緩不適，可參考以下治療與居家伸展保健原則：

●肌內效貼紮：利用「爪狀促進」與「I型支撐」貼法，可以支撐足弓、促進足內肌，減輕足底負擔。（圖1）

●居家伸展：小腿後側牽拉：以弓箭步推牆，伸展阿基里斯腱與小腿肌肉，增加柔軟度。（圖2）

●足底筋膜放鬆：腳踩網球並輕輕加壓，停留10-20秒，可放鬆緊繃的筋膜 。（圖3）

●抓毛巾運動：用腳趾抓取毛巾，訓練足底小肌肉。（圖4）

◎日常保護：選擇合適的減壓鞋墊，避免久站，並在走路後進行冰敷以降低發炎。

新的一年，別讓腳底疼痛侷限了你的行程。適度休息並配合復健運動，才能健康邁開步伐，迎接大好前程！

（作者為鹿港基督教醫院物理治療師）

