自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

遛狗拉傷肩膀 物理治療恢復貴婦人生

2026/02/19 05:30
遛狗拉傷肩膀 物理治療恢復貴婦人生

▲民眾遛狗時，當心因犬隻瞬間暴衝造成拉傷意外；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙明哲）

文／趙明哲

遛狗拉傷肩膀 物理治療恢復貴婦人生

▲圖1：旋轉肌袖。（照片提供／趙明哲）

大年初三不少民眾外出走春、散步踏青，看似輕鬆的活動，若一時大意仍可能造成運動傷害！

遛狗拉傷肩膀 物理治療恢復貴婦人生

▲圖2：高能量雷射。（照片提供／趙明哲）

家境富裕的黃太太日前與貴婦朋友散步時，一時興起幫忙牽寵物犬遛狗，結果狗兒暴衝，害她返家後，連續多天左肩疼痛，不僅無法穿脫內衣，連出門逛街血拚都興致缺缺，生活頓失樂趣。

經就醫，接受理學檢查及高解析度超音波，診斷為「旋轉肌袖拉傷」（圖1），安排物理治療與高能量雷射照射，2週後，又能恢復貴婦人生。

隨著生育率下降，毛小孩飼養比例日漸攀升，不少民眾下班或週末都會帶著寵物出外溜達，但如果沒有適當的飼主認知與寵物犬訓練，一旦大型犬暴衝時，飼主或眷養者就得面臨受傷的風險。

以黃太太為例，就醫前，她因急性期並未適度休息與冰敷，因此超音波影像發現她的旋轉肌袖有明顯腫脹與低迴音變化，導致無法自然做出肩膀上抬動作，於是安排治療性超音波熱療及向量干擾波解除左肩疼痛，同時使用高能量雷射（圖2），促進血液循環及增強局部肌腱修補力。

為了增加上肢功能恢復與協助自主肩關節活動度運動，物理治療師也使用肌內效貼布將左肩筋膜貼紮在放鬆伸展位置，經過不到2週時間，黃太太就可以正常穿脫衣物，恢復與好友們開心逛街的日常行程。

與寵物散步 先做好保護功課

其實除了遛狗造成肩膀部位拉傷以外，有些更嬌小的飼主，更是被愛犬拉扯到頸部受傷，因此想要享受與寵物散步樂趣之前，建議要先做好功課，例如本身要具備好的核心肌群肌力與肩胛骨穩定度，同時使用減震牽繩或配戴腰部牽繩器材，才不會遛狗受傷樂極生悲。

提醒愛狗民眾，不妨透過專業犬隻訓練課程改善狗兒的暴衝行為，至於飼主本身遛狗走路時則應保持抬頭挺胸，收緊核心，避免被愛犬拖著走。平常可以使用彈力帶進行肩關節內旋與外旋訓練，強化旋轉肌群，萬一出現持續肩膀不適的症狀，則會建議諮詢醫師，才能享受遛狗生活，陪伴牠們長長久久。

（作者為崇心復健科診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中