遛狗拉傷肩膀 物理治療恢復貴婦人生

▲民眾遛狗時，當心因犬隻瞬間暴衝造成拉傷意外；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙明哲）

文／趙明哲

▲圖1：旋轉肌袖。（照片提供／趙明哲）

大年初三不少民眾外出走春、散步踏青，看似輕鬆的活動，若一時大意仍可能造成運動傷害！

▲圖2：高能量雷射。（照片提供／趙明哲）

家境富裕的黃太太日前與貴婦朋友散步時，一時興起幫忙牽寵物犬遛狗，結果狗兒暴衝，害她返家後，連續多天左肩疼痛，不僅無法穿脫內衣，連出門逛街血拚都興致缺缺，生活頓失樂趣。

請繼續往下閱讀...

經就醫，接受理學檢查及高解析度超音波，診斷為「旋轉肌袖拉傷」（圖1），安排物理治療與高能量雷射照射，2週後，又能恢復貴婦人生。

隨著生育率下降，毛小孩飼養比例日漸攀升，不少民眾下班或週末都會帶著寵物出外溜達，但如果沒有適當的飼主認知與寵物犬訓練，一旦大型犬暴衝時，飼主或眷養者就得面臨受傷的風險。

以黃太太為例，就醫前，她因急性期並未適度休息與冰敷，因此超音波影像發現她的旋轉肌袖有明顯腫脹與低迴音變化，導致無法自然做出肩膀上抬動作，於是安排治療性超音波熱療及向量干擾波解除左肩疼痛，同時使用高能量雷射（圖2），促進血液循環及增強局部肌腱修補力。

為了增加上肢功能恢復與協助自主肩關節活動度運動，物理治療師也使用肌內效貼布將左肩筋膜貼紮在放鬆伸展位置，經過不到2週時間，黃太太就可以正常穿脫衣物，恢復與好友們開心逛街的日常行程。

與寵物散步 先做好保護功課

其實除了遛狗造成肩膀部位拉傷以外，有些更嬌小的飼主，更是被愛犬拉扯到頸部受傷，因此想要享受與寵物散步樂趣之前，建議要先做好功課，例如本身要具備好的核心肌群肌力與肩胛骨穩定度，同時使用減震牽繩或配戴腰部牽繩器材，才不會遛狗受傷樂極生悲。

提醒愛狗民眾，不妨透過專業犬隻訓練課程改善狗兒的暴衝行為，至於飼主本身遛狗走路時則應保持抬頭挺胸，收緊核心，避免被愛犬拖著走。平常可以使用彈力帶進行肩關節內旋與外旋訓練，強化旋轉肌群，萬一出現持續肩膀不適的症狀，則會建議諮詢醫師，才能享受遛狗生活，陪伴牠們長長久久。

（作者為崇心復健科診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法