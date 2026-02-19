中醫補腎調理 顧骨本防骨鬆

▲民眾可於浴室加裝止滑墊，夜間起床先開燈，降低跌倒風險。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

春節前後活動增加，對骨質疏鬆、骨本不足的長輩來說，反而是受傷的高風險期。

腎氣不足 容易跌倒骨折

台南市立醫院中醫師柯秉志指出，臨床常見年前大掃除時，因彎腰、登高或地面濕滑而滑倒骨折；年節外出拜年、走春旅遊，若行走能力下降、活動量減少，也容易因不穩而跌倒，以中醫補腎調理可預防骨鬆。

柯秉志表示，中醫理論認為「腎主骨、生髓」，骨骼健康並非單純與鈣質攝取有關，而是與腎精是否充足、氣血能否滋養全身密切相關。隨著年齡增長，腎氣逐漸衰退，骨骼失去濡養，容易出現骨密度下降、身高變矮、腰背痠痛等情形，甚至在輕微跌倒後就發生骨折。

過年期間飲食多偏向高油脂、高熱量，加上作息不規律，若長時間久坐不動，可能進一步加速骨質流失。中醫臨床在調理骨質疏鬆，會依體質進行辨證論治，從補腎益精、活血強骨著手。體質偏怕冷、腰痠明顯、夜尿頻繁者，多以溫補腎陽為主；而有口乾、失眠、骨痛隱隱等症狀者，則偏向滋養腎陰，避免虛火內擾。

柯秉志說，臨床上常被提及的龜鹿二仙膠，具有補腎填精、強健筋骨作用，但並非所有人都適合使用。中藥調理須經專業中醫師依患者體質評估後使用，若自行補養，反而可能因過度滋膩出現上火、腸胃不適等問題，影響身體平衡。

長輩每天都要活動伸展

除了藥物與體質調理，日常生活的預防同樣關鍵。柯秉志認為，適度負重運動有助於維持骨密度，即使春節過年期間，也建議長輩每天做簡單步行、太極拳或伸展活動，避免長時間久坐；外出走春時應注意鞋底防滑；居家環境可在浴室加裝止滑墊，夜間起身先開燈，以降低跌倒風險。

骨質疏鬆常被稱為「無聲的流行病」，許多患者直到骨折發生後，才發現骨本已流失。若出現長期腰背痠痛、身高明顯變矮，或曾有骨折病史，建議及早接受評估，透過中西醫整合方式，從根本顧好骨骼健康，才能讓年節團圓過得安心，也為日後生活品質打下穩固基礎。

