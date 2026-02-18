自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

春節腹瀉病號遽增 急性期24小時先禁食

2026/02/18 05:30
春節腹瀉病號遽增 急性期24小時先禁食

▲春節期間常有民眾出現腸胃不適的情況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／戴芸浩）

文／戴芸浩

春節腹瀉病號遽增 急性期24小時先禁食

▲腹瀉期間應保持充足水分，可適量喝運動飲料，或以加溫開水稀釋（約1：1）來補充電解質。（照片來源：shutterstock）

過往在春節期間，門診中會有腸胃不適與腹瀉的患者明顯增加，不少人一開口就說︰「只是吃比較多」，但症狀卻反覆好幾天未改善。其實，過年期間飲食型態改變、聚餐頻繁，加上作息不規律、飲酒增加，往往會讓腸胃負擔加重，即使食材本身沒有問題，也可能因消化不良或腸道刺激而出現腹瀉。

作息改變會增加腸胃負擔

腸胃不適與腹瀉常見的原因，主要和過年期間與平時生活模式不同有關，節日期間用餐時間不固定、聚餐頻繁、熬夜應酬或飲酒增加，都可能暫時影響腸胃功能。此外，有些人對乳製品、海鮮或冷飲較敏感，如果攝取過量，也可能引發腹瀉、腹脹或腹痛等症狀。

在居家處理方面，腹瀉期間會建議選擇清淡、易消化的食物，如白粥、清湯麵，或白吐司、白饅頭、蘇打餅乾等；並保持充足水分，可適量喝運動飲料，或以加溫開水稀釋（約1：1）來補充電解質。進食量通常會暫時減少，讓腸胃得到休息，也需要留意症狀變化，再逐漸恢復日常飲食。

飲食清淡 喝適量運動飲料

急性期的前24小時，部分人會先暫時「禁食」，讓腸胃休息，後續要避免高油脂、高糖分、辛香料、乳製品、易產氣或生食等食物，因為這些可能導致症狀持續更久。在症狀尚未緩解時，也應保持作息穩定、避免熬夜，以幫助腸胃恢復正常蠕動。如果腹瀉伴隨明顯腹痛、發燒或血便，或症狀持續數天，則需要及早就醫，以排除感染或其他腸胃疾病。

過年期間腸胃不適與腹瀉多半與生活模式改變有關，包括飲食量、作息或應酬習慣的不同，都可能增加腸胃負擔。一般處理方式是保持規律作息、控制飲食量、選擇容易消化的食物，並注意補充水分與電解質。但若症狀持續不緩解，或出現腹痛加劇、發燒或血便等情況，仍應及早就醫。

雖然過年期間腸胃不適常見，但透過觀察自身症狀、調整生活與飲食習慣，多數人都能在家緩解。適量控制飲食、選擇容易消化的食物、維持規律作息以及補充水分，是幫助腸胃恢復的重要方式。

若出現警訊症狀，如腹痛加劇、持續腹瀉、發燒或血便，及早就醫仍是確保健康的關鍵。

（作者為好評診所院長）

