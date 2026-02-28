前主播吳中純驟逝》主治醫師：「妹妹掰掰」惹議 解析醫病共享決策5步驟

前電視主播吳中純驟逝，掀起「醫病共享決策」的討論。衛福部台灣病人安全資訊網指出，落實醫病共享決策，讓生死兩相安。（取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕前電視主播吳中純驟逝，掀起「醫病共享決策」的討論。吳中純的友人、醫美醫師廖苑利及女兒Apple對於醫師用藥、治療與態度，表示不滿。根據衛福部台灣病人安全資訊網衛教資料指出，至少要有醫師和病人或家屬雙方共同參與，達成醫療決策共識，並支持病人做出符合其偏好的醫療決策。

Apple自母親驟逝在IG平台發表不少思念文，受到很大關注，篇篇有「洋蔥」令人讀之鼻酸，她於今（28）日留言：「感覺把媽媽當實驗品」、「主治醫生跟我、爸爸說完『妳媽媽終究會過世』，還笑著跟我說：『妹妹，掰掰』，我不知道他在開心什麼，一直以來我以為他有信心可以把媽媽治好，我每次聽到醫生講話，都覺得媽媽很有希望，只要一天比一天好，好一點點都好，我到前天才知道，他其實一直覺得媽媽終究會走」。

吳中純的摯友廖苑利，也在社群上寫著：「我實在不能理解，對一個剛從敗血症恢復、還很虛弱的癌症患者，一定要用「確定有高度腎毒性風險」的抗癌藥，引發她尿毒症發作兵敗如山倒，連跟家人告別的機會都沒有？」

一名血液腫瘤科主治醫師私下指出，一般來說，血癌、淋巴癌病人有6、7成可以痊癒，但還是有無法治療的憾事，因此，若罹患這類重症疾病，已到了藥石罔效的地步，須在2-3週前要啟動「安寧治療」，甚至要有專業團隊進入，包括醫護人員、心理師，要做到病人明天驟逝，妥善心理輔導已經到位，才可以接得住家屬，讓生死兩相安。

醫病共享決策最早是1982年美國以病人為中心照護的共同福祉計中，為促進醫病相互尊重與溝通而提出。在1997年由Charles提出操作型定義，至少要有醫師和病人雙方共同參與，醫師提出各種不同處置之實證資料，病人則提出個人的喜好與價值觀，彼此交換資訊討論，共同達成最佳可行之治療選項。

共享決策是以病人為中心的臨床醫療執行過程，兼具知識、溝通和尊重此3元素，目的是讓醫療人員和病人在進行醫療決策前，能夠共同享有現有的實證醫療結果，結合病人自身的偏好跟價值，提供病人所有可考量的選擇，並由臨床人員和病人共同參與醫療照護，達成醫療決策共識並支持病人做出符合其偏好的醫療決策。

在台灣已有不少醫院、醫師，接到類似重症病患到院，主治醫師會進行與病患家庭進行會議，若病人可以參與也要一起討論，倘若此病症死亡率很高，要不斷地解釋與說明。曾有一位醫師在病患不治後，親自前往告別式致意，「尤其是感情好、喪偶未亡人，很難走出來」，整個「醫病共享決策」也要讓喪家知道，是「癌症」帶走親人，不是醫師，不要過度自責與遷怒他人。

根據台北榮總衛教資料指出，執行醫病共享決策有5個步驟：

1.向病人（家屬）說明疾病，處置方案和可能有的選擇。

2.提供所有治療方向的比較資訊，提供病人（家屬）參考。

3.了解病人（家屬）對治療方案的偏好。

4.分析治療方案的優缺點。

5.支持病人（家屬）依其價值觀進行醫療決策。

