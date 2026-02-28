健康網》皮蛇疫苗老了再打最安全？ 醫破迷思：50歲後風險更高

林筱琪診所醫師林筱琪表示，有些人認為，皮蛇疫苗等老了再打就好，其實並非越晚打越安全，50歲後罹患風險明顯上升，反而越容易真的先中一次；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹一旦發病，痛起來宛如被電、被割，且持續時間長，嚴重影響患者健康與生活品質。林筱琪診所醫師林筱琪分享，因父兄都曾得過皮蛇，因此選擇注射疫苗防範，雖然身體不適，認為忍一時痛仍是值得的。至於有些人認為，等老了再打就好，她指出，並非越晚打越安全，50歲後罹患風險明顯上升，反而越容易真的先中一次。

林筱琪於臉書專頁「林筱琪醫師快樂育兒」發文與短影音表示，因父親、哥哥都得過皮蛇，因此，近期選擇先施打帶狀疱疹疫苗。結果出現發燒、動彈不得、痛不欲生的疫苗反應，雖然造成身體不舒服，比起真的罹患皮蛇仍是值得的。

帶狀疱疹3大迷思

此外，林筱琪指出，根據研究顯示，若一等親得過皮蛇，自身中獎機率約高1.3倍。也就是說，是否罹患皮蛇不只是運氣問題，也有「體質傾向」的影響。對於常見有關皮蛇的3大迷思，她也提出以下解說。

●迷思一 我很健康不會得皮蛇：林筱琪說，這是錯誤的觀念。皮蛇最愛找的就是「以前得過水痘的人」。也就是說，幾乎90%的大人都符合這個條件。

●迷思二 等老了再打就好：林筱琪表示，這也是錯誤的想法。50歲後罹患風險明顯上升，而且越晚打並非越安全，而是越容易真的先中一次。

●迷思三 打疫苗比得皮蛇還可怕：林筱琪說明，打完疫苗疼痛2–3天便結束，但若真的得到帶狀疱疹，不僅痛2–3個月，甚至還可能遺留神經痛好幾年。因此，比起真的得到皮蛇，先施打疫苗並不會比較可怕。

