健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》北竿鄉長點滴爭議 急診醫解析

2026/02/28 13:04

近日北竿鄉長與夫人在酒後前往衛生所要求插隊打點滴，引發爭議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日一名到馬祖北竿支援的女醫師，於社群網站透露，有對夫妻因為喝多了很想吐，到衛生所要求打點滴。現場他對病患提醒：可以打肌肉的止吐針，卻引來對方不滿。而後衛生局長卻致電說這對夫妻是鄉長以及他的夫人；北竿鄉長則承認此事並道歉。不過此事引發大眾，對「醒酒」的好奇：若喝醉了，打點滴或是猛喝大量水，是有用的嗎？

急診科醫師在「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」表示，常常有酒醉的人到急診要求打「醒酒針」，或是要求打點滴「退酒」。先不說根本沒有醒酒針這種東西，到底打點滴能不能加速酒精代謝？很直覺的想法是灌一堆水下去就可以「稀釋」掉酒精，但實際情況呢？

有日本醫師做了研究，到急診的「無法自己行走」酒鬼分兩組，一組打1000c.c.點滴，一組不打，比較看看他們能清醒到自己走出醫院的時間。結果發現沒有差別。

醫師表示，打點滴退酒似乎是個迷思。但所有急性酒精中毒的治療指引都會有IV hydration，主要是急性酒精中毒會造成脫水，點滴輸液是在補充流失的體液，而不是在讓酒鬼清醒的。

以這則新聞來說，醫師認為，馬祖衛生局長要求衛生所醫師幫鄉長夫人打點滴，正確的說法應該是：「夫人剛剛吐了十幾次且無法喝水，恐有脫水之虞」，而不是「幫她稀釋一下酒精讓她解酒」。但是，「要不要打點滴來自於現場醫師的專業判斷，打電話下醫療指導棋不是衛生機關應該做的事。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

