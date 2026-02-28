健康網》金錢豹董事長王其俊逝 生前受糖尿病所苦

知名的台中市金錢豹酒店。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕中部知名酒店「金錢豹」的富麗堂皇外觀，總讓台中旅客想多看兩眼；近日傳出金錢豹董事長王其俊，於2月26日因為糖尿病併發多重器官衰竭過世，享壽75歲。據報導，王其俊長年受糖尿病所苦，併發多重器官衰竭過世，親友與業界人士同表哀悼。

台北市衛生局衛教網站說明，糖尿病本身並不可怕，但如果糖尿病患者的血糖控制不佳，併發症的風險會大大增加，不僅會降低生活品質，甚至可能危及生命。糖尿病常見併發症有：

●眼睛病變：糖尿病患者若血糖控制不佳容易導致視網膜小血管受損、黃斑部水腫等，進而引發白內障、青光眼，甚至失明，初期症狀並不明顯，因此需要定期檢測，及時介入治療

●腎臟病變：血糖控制不好的導致的腎臟病變，引起蛋白尿、血壓升高，導致慢性腎衰竭，最後形成尿毒症，須終身洗腎（血液透析或腹膜透析）

●神經病變：包括自主神經或周邊神經病變，會引起心悸、腹脹、便祕、腹瀉、小便困難、失禁、姿勢性低血壓、性功能障礙、手麻腳麻、刺痛和感覺遲鈍

●血管疾病：糖尿病患者因常罹患高脂血與高血壓等共病，更易造成動脈硬化，引發腦血管疾病（例如：暫時性腦缺血、栓塞性腦中風）；心血管疾病（例如：缺血性心臟病、心肌梗塞）與周邊血管疾病（例如：間歇性跛行）

●糖尿病足部病變：糖尿病患者在血液中的糖濃度過高，會使人的防禦功能降低，使細菌易在人體皮膚滋生，一旦皮膚有傷口，將不易癒合，尤其是足部

