健康網》消化差不只腸胃出問題？ 醫：小心肝臟代謝也失衡

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間大魚大肉又熬夜，不僅出現疲勞、消化差的情況，也可能造成口苦、口臭、沒精神。你以為只是腸胃不順，其實是肝臟累壞了。胃腸肝膽科醫師陳保中說明，肝臟與腸道關係密切，若肝臟功能與膽汁分泌出問題，可能影響腸胃運作；如果腸道壞菌多，也會增加肝臟負擔，形成惡性循環。想要養肝排毒、腸胃順暢，建議日常生活養成4大習慣，對於維持全身健康至關重要。

陳保中於臉書專頁「Dr.陳保中《健康減重，腸胃保安康》」發文指出，肝臟負責代謝、解毒與分泌膽汁，膽汁能幫助脂肪消化；若肝臟功能差、膽汁分泌出狀況，可能影響腸道菌相與消化功能，容易消化不良、便秘或拉肚子等情形。反過來說，若腸道太多壞菌，也會增加肝臟負擔，形成惡性循環。

春季養肝排毒4重點

對此，陳保中表示，春天是肝臟最活躍的時候，此時若能好好照顧肝臟和腸胃，對於健康助益極大。他並提出以下 4 個日常養肝排毒重點，有助維持肝臟與腸胃健康：

●多吃綠色蔬菜：飲食應盡量選擇清淡、好消化的食物，少吃油炸、辛辣和加工食品。此外，當季綠色蔬菜，如菠菜、芥藍、韭菜，都是天然排毒小幫手，有助腸胃蠕動、身體排廢；雞蛋、魚肉、豆製品等蛋白質，也可幫助肝臟補充營養。

●早點睡且睡飽：肝臟在我們睡覺時，會默默地幫忙排毒和修復，睡得好，肝臟功能就會好，且應盡量避免熬夜傷肝。尤其春天到了，建議跟著太陽作息走，早睡早起，每天睡足7-8小時，人也比較不會累。

●動一動心情好：肝臟跟情緒相關，如果常常壓力大、心情不好，肝臟功能也會受影響。春天氣候佳，出去走走動一動，不僅可以促進血液循環、加速新陳代謝，還能減輕壓力、讓心情變好。建議可找些溫和運動來做，如散步、太極拳、瑜伽，都讓身心靈放鬆。

●定期腸胃檢查：如果常常覺得疲累、消化不好、沒胃口，或是腸胃有其他不舒服，一定要找專業醫師診療。定期做腸胃健康檢查，像是胃鏡、大腸鏡，有助提早發現問題，及早治療。

陳保中提醒，春季養肝排毒其實一點都不難，只要從生活中的小細節開始改變，好好照顧你的肝臟和腸胃，身體也會充滿活力。

