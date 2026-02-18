牙痛亂入難過年 冰敷臉頰先消腫

▲牙醫師黃尹鐸提醒，維護口腔衛生很重要。（照片提供／黃尹鐸）

文／黃尹鐸

▲春節期間牙痛，短時間內可使用冰敷於臉部外側，幫助緩解腫脹與不適；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

年節假期是親友團聚、享用美食的時刻，但不少民眾卻在放假期間突然出現牙痛，影響生活品質與過節心情。

作息紊亂導致免疫力下降

年節期間突發牙痛，多半與原本潛在的口腔問題有關，常見原因包括蛀牙未及時處理，在甜食、含糖飲料或黏性食物攝取增加後，刺激牙髓引發疼痛；若本身已有牙齒裂痕、補牙鬆脫或假牙密合度不佳，在咀嚼堅果、年糕等較硬食物時，也容易造成牙齒結構受力不均而產生劇烈不適。此外，假期熬夜、作息紊亂或感冒導致免疫力下降，可能使牙周組織發炎、腫脹，讓原本不明顯的症狀在短時間內加重，成為假期中常見的牙痛主因。

請繼續往下閱讀...

加強口腔清潔減少細菌刺激

當年節假期出現牙痛時，正確的應急處理相當重要。若疼痛輕微，可先暫停咀嚼疼痛側的咀嚼，避免刺激性或過冷、過熱的食物，並加強口腔清潔，將食物殘渣徹底清除，以減少細菌刺激。

短時間內可使用冰敷於臉部外側，幫助緩解腫脹與不適；必要時，可依照藥師或醫師指示服用止痛藥，但應避免自行使用抗生素，或將藥物直接塗抹於牙齒上，以免延誤病情，或造成其他風險。

疼痛加劇、發燒快就醫

若疼痛持續加劇、伴隨臉部腫脹、發燒或張口困難等症狀，代表可能已有感染情形，應盡速就醫。

年節期間應注意飲食均衡、避免過多甜食與硬物，保持規律刷牙與牙線清潔，並控制作息與壓力，透過正確的應急處理，即使假期中出現牙痛，也能降低不適、避免病情惡化，順利享受團聚與美食的快樂時光。

（作者為貝麗牙科診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法