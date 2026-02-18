應酬暴飲暴食「火燒心」 嚼無糖口香糖減少胃酸分泌

▲胃食道逆流造成胃酸侵蝕食道（箭頭處）。（照片提供／許樹湖）

文／許樹湖

▲許樹湖醫師提醒，預防胃食道逆流，除了靠藥物之外，務必要調整生活型態。（照片提供／許樹湖）

過年少不了豐盛美食，但如果睡到半夜，突然出現胸口不適、心跳加快，好像「火燒心」時，要小心可能是胃食道逆流，建議應避免吃消夜、喝酒或吃大量甜食，必要時，或許可以嘗試嚼無糖口香糖，減少胃酸分泌。

▲長期壓力與焦慮會放大胃食道逆流與心悸感，因此睡前簡單腹式呼吸有助穩定自律神經；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

臨床上，常遇到有上班族因平時工作壓力大，作息不規律，很晚才吃晚餐，偶爾還得熬夜值班，因而反覆出現夜間火燒心、心悸與睡眠中斷的情況，一度懷疑是否為心臟疾病，但就醫評估檢查後，才發現是「夜間型胃食道逆流」（Nocturnal GERD）。

夜間型胃食道逆流與白天發作不同，多發生於平躺、肌肉放鬆時，胃酸更容易逆流至食道，甚至刺激迷走神經，引發火燒心、胸悶、心悸、睡夢中驚醒與反覆睡眠中斷，由於症狀與心臟疾病相似，常讓患者高度焦慮，但多數情況其實並非心臟本身異常。

藥物短期治療 不宜長期依賴

在治療上，藥物可作為短期工具，但不宜長期依賴，常見建議為短期使用「質子幫浦抑制劑」（PPI），於早餐前30–60分鐘服用1–2週，必要時，短期加用睡前H2阻斷劑或藻酸鹽製劑，待症狀改善後，再評估減量或停藥。

不過，真正關鍵仍在於調整生活型態，根據實證支持的做法包括：左側睡、抬高床頭10–20公分、睡前3小時避免進食，並減少消夜、酒精、巧克力與高脂飲食。

睡前腹式呼吸可穩定自律神經

至於長期壓力與焦慮會放大逆流與心悸感，因此睡前簡單腹式呼吸有助穩定自律神經，尤其年假期間暴飲暴食，更是會加劇胃食道逆流症狀。

或許在餐後短時間內適度咀嚼無糖口香糖，可刺激唾液分泌，增加吞嚥次數，短暫加速清除食道內的酸液，降低酸暴露量，但這類研究多屬短期干預，僅能作為輔助措施，並非治癒方法，且部分含薄荷成分的口香糖可能反而加重逆流，需特別留意。

生活型態、飲食必須調整

提醒民眾，夜間火燒心與心悸雖令人不安，但多數並非心臟病，而是身體發出的警訊。若症狀反覆、藥物效果不佳，或合併吞嚥困難、黑便、不明原因的體重下降，仍應及早就醫檢查。

（作者為亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師）

