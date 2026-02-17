自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

年菜3避 體重不失控

2026/02/17 05:30
年菜3避 體重不失控

▲烏魚子含優質蛋白質，但鈉含量、膽固醇較高，建議每次食用量控制在2片以內。 （資料照）

記者黃政嘉／新北報導

農曆春節闔家團圓圍爐，少不了豐盛年菜、甜點零食輪番上桌，在享受年味的同時，也要小心體重失控！衛生福利部台北醫院營養科主任暨營養師李佩霓指出，不論年菜菜色如何變化，只要守住「3避」原則—避開勾芡油炸、加工肉品與含糖飲料，就能在團圓餐桌上化身「拆彈專家」，安心過好年。

火鍋慎選湯底、配料

李佩霓表示，圍爐火鍋須小心湯底與加工品，因為高熱量多來自高油湯底、易吸湯汁的炸豆皮，以及魚餃、貢丸類加工食品、沙茶醬等，建議將湯底換成昆布或蔬菜湯，飲食順序為先菜後肉，沾醬改用蔥、薑、蒜配醬油，取代高油的沙茶醬。肉類建議選擇低、中脂海鮮及禽畜肉類，像雞腿肉、板腱牛、鯛魚片、蝦子，避開高脂肉類的五花肉。

烏魚子不要超過2片

烏魚子含有優質蛋白質，但鈉含量、膽固醇較高，且通常經油煎處理，若毫無節制攝取，容易攝取過多油脂、鹽分，建議搭配白蘿蔔片、蒜苗，或現代流行的蘋果、水梨片，其纖維與鉀離子能幫助代謝鈉鹽，也增加清爽感，建議每次食用量控制在2片以內，作點綴而非主食。

李佩霓提醒，水餃是披著麵皮的「小油包」，市售水餃餡為了口感多汁，通常會用大量肥肉，1顆30克水餃約50至60大卡，吃10顆等於2碗白飯。聰明吃法建議自製水餃，改用低脂絞肉或雞肉等瘦肉，或較低脂的蝦仁，並增加蔬菜比例來降低熱量，盡量原味食用、水煮烹調，熱量最低。

多吃低GI、高纖水果

飯後嘴饞想吃甜點，不妨選擇低GI（低升糖指數）、高纖維的奇異果、鳳梨，可幫助消化，而小番茄、芭樂、蘋果也是不錯的選擇。

至於零食可選原味堅果取代高油高糖的牛軋糖、娃娃酥，以及纖維高、熱量低的非油炸海苔、無糖蒟蒻乾，另用無糖茶、黑咖啡取代含糖飲料，幫助代謝及去除油膩感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中