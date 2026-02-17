大魚大肉誘發關節痛復健醫師4招不卡關

▲長時間行走和負重，都會使軟骨逐漸磨損，引發膝痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲陳彥廷醫師表示，必要時，注射治療可緩解不適症狀。 （新樓醫院提供）

春節期間走春拜年、親友聚餐氣氛熱絡，但不少民眾卻發現關節卡卡、痠痛加劇，影響外出活動。新樓醫院復健科醫師陳彥廷提醒，年節飲食與作息改變，正是誘發關節不適的常見原因，長輩族群更要提高警覺。

為何在吃大餐後關節會更不舒服？陳彥廷說明有3原因。

●體重短期內上升：體重每上升1公斤，膝蓋承受的壓力會增加4公斤，膝蓋關節負擔變重。

●高油高糖飲食：這類飲食容易加劇體內過度發炎，讓原本退化的關節疼痛更加敏感。

●肌肉力量下降：久坐聊天、打牌、追劇都是容易造成下肢肌力下降原因，使得膝關節穩定度變差。

◎常見關節卡卡的原因

●退化性關節炎：這是最常見造成關節不適的原因，尤其是膝關節，因膝關節的軟骨像避震器，長時間行走和負重，軟骨會逐漸磨損。

●韌帶受傷：關節穩定運作有賴強壯的韌帶支持，若韌帶受傷，關節活動時會出現痠軟感、或出現卡卡的聲音。

●關節積水：當韌帶或軟骨受損時，會刺激關節滑膜分泌過多的關節液，積水過多會限制關節的活動範圍。

◎關節不卡關有4招

陳彥廷授4招，助關節靈活不卡關。

●適當飲食、吃得剛剛好：避免連續高熱量飲食，有助於降低關節發炎，良好的體重控制也能減輕關節負擔。

●運動與肌力強化：強化肌肉可穩定關節，減少韌帶和軟骨的磨損。

●玻尿酸注射：可增加關節的潤滑度，降低軟骨磨損不適感，治療相對簡單快速，臨床上製劑不同，效果維持約半年至1年。

●增生治療：透過注射增生物質，如高濃度葡萄糖水、自體血小板血漿，刺激軟骨、韌帶與筋膜的修復。

症狀未改善需考慮手術治療

陳彥廷提醒，若經注射治療後，症狀仍未改善，需考慮手術治療的必要性。

