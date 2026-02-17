自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

睡眠不足、氣溫驟降 小心腦血管拉警報

2026/02/17 05:30
睡眠不足、氣溫驟降 小心腦血管拉警報

▲掌握自己的血壓狀況，並保持穩定，有助於防止腦血管疾病的發生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／吳宗憲

睡眠不足、氣溫驟降 小心腦血管拉警報

▲注意天氣變化，做好保暖措施，避免氣溫驟降造成血管收縮與血壓突然升高很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

年節假期親友團聚、娛樂活動頻繁，常見熬夜與睡眠不足，加上天氣變化劇烈，容易導致血壓波動不穩。當氣溫驟降或忽冷忽熱時，血管收縮明顯，血壓瞬間升高，因而增加腦出血或中風的風險，特別是本身有高血壓、糖尿病、心血管疾病或曾有中風病史的族群，更需要提高警覺。

動脈瘤破裂機率大增

當血壓突然飆升時，恐提高腦血管破裂出血的風險；若天氣寒冷使血管持續收縮，加上血液濃稠，更可能造成血管阻塞，引發中風。年節期間常見熬夜與睡眠不足，容易造成自律神經失衡，進一步加重心血管負擔，再加上高油、高糖、高熱量的飲食習慣，都是成為心腦血管疾病的誘發因素。其中，以被稱為不定時炸彈的腦動脈瘤最為常見。

腦動脈瘤是一種動脈血管異常，主要是較薄的動脈壁向外凸出，膨脹形成一個像氣球狀的血管病變。若腦血管壁的動脈中層先天較為薄弱，加上後天的退化性血管壁硬化，會在血流衝擊的血管分支處形成動脈瘤，加上天氣溫差大、血壓忽高忽低，動脈瘤破裂的機率就會大為增加，導致嚴重出血性腦中風。

多數患者都是在動脈瘤破掉時，出現了劇烈頭痛、複視、噁心、嘔吐、單邊肢體無力、昏迷等情況時才會發現。當動脈瘤破掉的第4至14天，就會出現嚴重的血管收縮狀況，甚至可能會導致腦中風，使得神經損傷、癱瘓、意識昏迷、死亡。

規律作息、飲食避高油鹽糖

因此，腦動脈瘤的病人都要積極處理，依動脈瘤破掉的狀況與位置而決定治療方式，包括開刀或血管栓塞。

三高族群應規律服藥

想預防腦血管疾病，關鍵在於穩定血壓與維持良好生活習慣，包括規律作息、避免熬夜，充足睡眠，以維持自律神經與血壓調控穩定。同時注意天氣變化，做好保暖措施，避免氣溫驟降造成血管收縮與血壓突然升高。

年節飲食也應減少高油、高鹽、高糖攝取，多補充水分，避免血液過於濃稠。對於有高血壓、糖尿病、高血脂或曾發生中風的高風險族群，更應規律服藥，並定期追蹤。

（作者為大林慈濟醫院腦神經外科主任）

