紓緩婆婆叨唸壓力 從建立心理界線練習

文／薛媛云

小芸（化名）自從結婚後，每次要回婆家前，就會開始出現肩頸緊繃、睡眠變淺，情緒也變得特別容易煩躁。同時會自動進入一種「不能出錯、不能拒絕、不能表現情緒」的狀態，內心卻越來越疲憊。

去年除夕，小芸站在廚房裡切菜，耳邊是婆婆不斷叮嚀：「這個要切小一點」、「以前我們家都怎麼做」、「妳這樣不太對吧？」她沒有回嘴，只是默默點頭，心裡卻越來越緊張，也不敢回嘴，只能默默吞下委屈。

以往小芸曾試著跟老公溝通，但老公每次都說：「只是過年這幾天而已，忍一忍就過了」，這讓小芸更加難過，甚至因此冒出想離婚的念頭，也把老公嚇到了，而來尋求心理師的協助。

媳婦一再吞忍 易出現身心症狀

許多媳婦在春節承受的壓力，並不是來自單一事件，也不僅僅是來自家務或相處問題而已，而是長期累積的心理界線模糊，也處在身為媳婦角色的過度延伸狀態。媳婦不只負責行為配合，還承擔了婆婆的情緒穩定與家庭氣氛，如果媳婦的內在需求被壓抑，心理疲憊感不斷堆積，最後便可能出現焦慮、情緒低落，甚至身心症狀。

建議可先從建立心理界線開始練習，心理學上所說的「界線」，並不是要把人推開或是斷絕關係，而是清楚分辨，哪些是我的責任、哪些是對方的期待、哪些我願意給、哪些需要保留給自己等。無論在何種關係下，沒有界線的付出，容易變成心理壓力，且會消耗雙方感情。

●辨識內在訊號：當身體出現疲憊、煩躁或想逃離的感覺，這通常是界線被侵犯的提醒。

●允許自己有感受：覺得委屈、煩躁、不想笑，都不代表你不夠好或不夠孝順。

●進行認知調整：將「我不這樣做就不夠好」或「我一定要做到大家滿意」調整為「我已經在能力範圍內付出」。這樣的心理轉換，能減少內在的焦慮、自責。

●練習溫和而清楚的表達：拒絕不等於衝突，例如：「這部分我可能沒辦法做到，但我可以幫忙其他的。」只要比過去多為自己說一句就好。

●為自己留一點恢復空間和時間：可以短暫離開熱鬧的客廳、到陽台深呼吸，或晚上早點休息，抑或溜出去走走，並且深呼吸讓自己穩定下來。

讓婆媳相處有更多喘息與可能

春節是團圓的節日，也可以是重新照顧自己的開始。練習心理界線，不是讓關係變疏遠，而是讓相處有更多喘息與可能。

（作者為步步心理治療所所長、臨床心理師）

