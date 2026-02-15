限制級
大掃除後手腕痛 小心得了媽媽手
文／江郁婷
春節前夕，家戶大掃除，擦窗戶、刷油漆及搬重物等，加上長時間滑手機、使用電腦及滑鼠，手部負擔明顯增加。有些人過完年後，卻發現大拇指根部接近手腕處一動就痛，覺得拿東西、轉門把都不舒服，這時就要小心，可能就是俗稱的「媽媽手」。
大拇指肌腱過度使用
「媽媽手」又名為狹窄性肌腱滑膜炎，主要是大拇指活動時所使用到的肌腱，因反覆使用或過度出力而產生發炎反應造成疼痛。過去常見於需要頻繁抱小孩、做家事的媽媽，因此而得名，但其實並不只會好發於媽媽身上，如平時需長時間使用滑鼠、手機的上班族，或重複進行手部動作的廚師、清潔工等，也都是高風險族群。
該如何判斷自己是不是媽媽手呢？媽媽手的症狀位於拇指根部連接到手腕外側處出現痠痛或刺痛感（圖1），活動時感覺加劇，嚴重時可能在休息時也會感到不適。
民眾也可透過簡單的Finkelstein’s測驗（芬可斯坦測驗）
◎自我檢查
將大拇指收進手心（圖2），用其餘4指包住大拇指形成拳頭，接著慢慢地將手腕往小指方向彎曲（圖3），若大拇指根部出現明顯疼痛，可能就與媽媽手有關。
適當休息 避免重複動作
在日常照護上，最重要的是讓手部適度休息，避免短時間內重複相同動作。急性疼痛時可冰敷減緩發炎，症狀較緩和後則可改以溫敷及拉伸動作（圖4）促進放鬆。必要時，配戴護腕以減少拇指與手腕的負擔，幫助恢復。
及早察覺手痛、適當休息與治療，才能讓雙手恢復靈活，避免小問題變成長期困擾。
（作者為鹿港基督教醫院職能治療師）
