自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

大掃除後手腕痛 小心得了媽媽手

2026/02/15 05:30
大掃除後手腕痛 小心得了媽媽手

▲圖1：「媽媽手」疼痛部位主要在手腕靠近大拇指根部的位置。（照片提供／江郁婷）

文／江郁婷

大掃除後手腕痛 小心得了媽媽手

▲圖2：自我檢測「媽媽手」步驟1。（照片提供／江郁婷）

春節前夕，家戶大掃除，擦窗戶、刷油漆及搬重物等，加上長時間滑手機、使用電腦及滑鼠，手部負擔明顯增加。有些人過完年後，卻發現大拇指根部接近手腕處一動就痛，覺得拿東西、轉門把都不舒服，這時就要小心，可能就是俗稱的「媽媽手」。

大掃除後手腕痛 小心得了媽媽手

▲圖4：待症狀緩和後，以拉伸動作促進手腕部放鬆。（照片提供／江郁婷）

大拇指肌腱過度使用

大掃除後手腕痛 小心得了媽媽手

▲圖3：自我檢測「媽媽手」步驟2。（照片提供／江郁婷）

「媽媽手」又名為狹窄性肌腱滑膜炎，主要是大拇指活動時所使用到的肌腱，因反覆使用或過度出力而產生發炎反應造成疼痛。過去常見於需要頻繁抱小孩、做家事的媽媽，因此而得名，但其實並不只會好發於媽媽身上，如平時需長時間使用滑鼠、手機的上班族，或重複進行手部動作的廚師、清潔工等，也都是高風險族群。

大掃除後手腕痛 小心得了媽媽手

▲年節大掃除，應量力而為，避免過度使用手腕，造成「媽媽手」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

該如何判斷自己是不是媽媽手呢？媽媽手的症狀位於拇指根部連接到手腕外側處出現痠痛或刺痛感（圖1），活動時感覺加劇，嚴重時可能在休息時也會感到不適。

民眾也可透過簡單的Finkelstein’s測驗（芬可斯坦測驗）

◎自我檢查

將大拇指收進手心（圖2），用其餘4指包住大拇指形成拳頭，接著慢慢地將手腕往小指方向彎曲（圖3），若大拇指根部出現明顯疼痛，可能就與媽媽手有關。

適當休息 避免重複動作

在日常照護上，最重要的是讓手部適度休息，避免短時間內重複相同動作。急性疼痛時可冰敷減緩發炎，症狀較緩和後則可改以溫敷及拉伸動作（圖4）促進放鬆。必要時，配戴護腕以減少拇指與手腕的負擔，幫助恢復。

及早察覺手痛、適當休息與治療，才能讓雙手恢復靈活，避免小問題變成長期困擾。

（作者為鹿港基督教醫院職能治療師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中