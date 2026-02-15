大掃除後手腕痛 小心得了媽媽手

▲圖1：「媽媽手」疼痛部位主要在手腕靠近大拇指根部的位置。（照片提供／江郁婷）

文／江郁婷

▲圖2：自我檢測「媽媽手」步驟1。（照片提供／江郁婷）

春節前夕，家戶大掃除，擦窗戶、刷油漆及搬重物等，加上長時間滑手機、使用電腦及滑鼠，手部負擔明顯增加。有些人過完年後，卻發現大拇指根部接近手腕處一動就痛，覺得拿東西、轉門把都不舒服，這時就要小心，可能就是俗稱的「媽媽手」。

▲圖4：待症狀緩和後，以拉伸動作促進手腕部放鬆。（照片提供／江郁婷）

大拇指肌腱過度使用

▲圖3：自我檢測「媽媽手」步驟2。（照片提供／江郁婷）

「媽媽手」又名為狹窄性肌腱滑膜炎，主要是大拇指活動時所使用到的肌腱，因反覆使用或過度出力而產生發炎反應造成疼痛。過去常見於需要頻繁抱小孩、做家事的媽媽，因此而得名，但其實並不只會好發於媽媽身上，如平時需長時間使用滑鼠、手機的上班族，或重複進行手部動作的廚師、清潔工等，也都是高風險族群。

▲年節大掃除，應量力而為，避免過度使用手腕，造成「媽媽手」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

該如何判斷自己是不是媽媽手呢？媽媽手的症狀位於拇指根部連接到手腕外側處出現痠痛或刺痛感（圖1），活動時感覺加劇，嚴重時可能在休息時也會感到不適。

民眾也可透過簡單的Finkelstein’s測驗（芬可斯坦測驗）

◎自我檢查

將大拇指收進手心（圖2），用其餘4指包住大拇指形成拳頭，接著慢慢地將手腕往小指方向彎曲（圖3），若大拇指根部出現明顯疼痛，可能就與媽媽手有關。

適當休息 避免重複動作

在日常照護上，最重要的是讓手部適度休息，避免短時間內重複相同動作。急性疼痛時可冰敷減緩發炎，症狀較緩和後則可改以溫敷及拉伸動作（圖4）促進放鬆。必要時，配戴護腕以減少拇指與手腕的負擔，幫助恢復。

及早察覺手痛、適當休息與治療，才能讓雙手恢復靈活，避免小問題變成長期困擾。

（作者為鹿港基督教醫院職能治療師）

