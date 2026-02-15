腎友圍爐 3少1多幫身體排毒

▲春節飲食應少油鹽糖，可以清蒸魚的方式取代紅燒。 （照片來源：shutterstock）

記者王俊忠／台南報導

今天是小年夜，不少家庭已提前圍爐，但年菜多半高鹽、高鉀、高磷，對腎臟病友而言更是潛藏風險。新樓醫院腎臟內科醫師王婷翊提醒，腎友在小年夜與春節連假期間，飲食務必特別留意，掌握「三少一多」原則，避免因一時放縱，造成水腫、血壓波動或腎功能惡化，一般民眾也需留意，避免高鹽飲食增加身體負擔。

王婷翊表示，「三少」是指少油鹽糖、少加工、少蛋白質；「一多」是多喝水。高油鹽糖的加工食品，例如臘肉、香腸、各式丸子、素肉、湯底、醬料、餅乾、瓜子、堅果、蛋糕、飲料、巧克力、炸物、泡芙、蛋捲、牛軋糖等，真的不建議多食，以免讓身體雪上加霜。

盡量以原型食物為主

王婷翊建議，春節飲食盡量以原型食物為主，不吃高蛋白（增加腎臟壓力），但為了維持熱量需求，還是得攝取基本的蛋白質，以植物性蛋白質（青花菜、菠菜、藜麥）較佳。

動物性蛋白也可以用適量瘦肉、白斬雞、蝦子、花枝、清蒸魚、豆腐、蛋白等，搭配（汆燙後）的新鮮蔬菜，加上冬粉、米粉、寬粉、蘿蔔糕等相對低蛋白的主食；火鍋湯底因普林、磷、鉀、鹽分較高，不建議多喝。

火鍋湯別多喝

​醬料方面，王婷翊說，同樣盡量以原料做搭配，例如少許醬油搭配辣椒、蔥薑蒜、香菜、米醋／烏醋、檸檬汁、香油、蜂蜜、蘋果泥等，減少花生粉、豆瓣、沙茶、美乃滋、味噌等較多精製成分的醬料；芝麻、花生等瓜子類成分不加太多，以免磷攝取超標。

降磷藥物要配飯吃

​王婷翊也提醒腎友，若醫師已開立降磷藥物（鈣片、鋁片、不含鈣的降磷藥），也要記得配飯吃；飯後水果建議1天吃2個拳頭大的份量即可，分次食用，以免糖分、鉀離子超標。

