健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

囤積症清東西 從小區域練習做起

2026/02/15 05:30
囤積症清東西 從小區域練習做起

▲當有丟棄困擾時，建議先從有安全疑慮或小區域練習做起；圖為情境照。 （照片來源：shutterstock）

記者許麗娟／高雄報導

過年前家家戶戶大掃除，主要是為了掃走厄運、迎接新年財氣，但若遇上有囤積癖者，不僅物品丟不掉，還越積越多，甚至形成令人走避的垃圾屋。醫師提醒，囤積症者部分可能有精神相關疾病，若是有決定困難者，則建議透過尊重、理解及告知如何做等方式來協助。

多與精神疾病共病

高雄市立大同醫院精神科主任洪琪發指出，蒐集東西是人類的一種特質，但是單純的蒐集通常是有特定目標，囤積症者則大多是「過度得到」，例如拿取免錢或買東西附贈的物品，通常是年輕時就開始，且年紀越大越嚴重，流行病學上調查，約有2%的人有囤積症。

洪琪發表示，囤積症有部分的人與精神疾病有共病，如憂鬱、焦慮症或思覺失調症等，治療後大多可獲得改善，部分的人則是單純喜歡囤積東西，當已經侵犯到居住空間或有安全的疑慮就需要就醫。

面對有決定困難、東西丟不掉的人，洪琪發建議，與對方討論想保留的原因，先了解背後的動機，再分析利弊，例如「憂心暴殄天物者」，可舉一些過去吃過期食品影響健康的案例；認為「遲早用得到者」，可分析已多久沒有用？重新得到的成本是多少？甚至堆積在寸土寸金的房子中無形中流失的價值等；至於有「情感依賴者」，可用拍照或其他方式讓記憶能被保存；而「覺得物品可用丟掉可惜者」，可建議捐出去使物品被利用等，以表達關心來取代指責。

以關心取代指責

洪琪發也傳授清理囤積的技巧，當對方有丟棄困擾時，建議先從有安全疑慮或小區域練習做起，例如放3個桶子「決定丟」、「可捐」、「可保存」來練習做決定，但要放在保存的桶子則要說明原因，若是覺得清東西很累，則可每天僅安排幾分鐘的任務來清理，以此循序漸進。

洪琪發也提及，囤積症的人除了有丟棄困難的特質，還會不斷去拿，可用「暴露法」來訓練，但讓他知道即使不拿，結果什麼事也不會發生，以此消除他的疑慮。

此外，也有人是購買慾很強，甚至買了一堆東西堆著卻從未開箱，洪琪發說，這樣的人背後可能有些精神疾病，如憂鬱症者透過買東西得到滿足，或有躁症而瘋狂亂買，建議應處理精神症狀，並斷開刺激源，甚至透過「延遲滿足」，經過一段時間還是很想要才買，以減少購買率。

