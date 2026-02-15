自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

團圓聚餐3原則 開心吃不發福

2026/02/15 05:30
團圓聚餐3原則 開心吃不發福

▲傳統年菜多高油、高鹽及高糖，飲食需節制，或掌握飲食原則，才能吃得開心及安心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林孟萱

團圓聚餐3原則 開心吃不發福

▲年節飲食掌握飲食均衡、調味少、份量適中三大原則就能吃得健康不發胖。 （照片提供／林孟萱）

今天是小年夜，不少人都忙著準備年菜，傳統年菜多高油、高鹽、高糖，若沒有節制，容易造成腸胃不適，也可能影響血糖、血脂與血壓。其實，只要掌握幾個飲食原則，年菜一樣能吃得開心又安心，也不用擔心年後體重失控。

團圓聚餐3原則 開心吃不發福

▲蘿蔔糕採氣炸或少油乾煎，並搭配蔬菜與蛋白質，同時減少調味料的使用。 （照片提供／林孟萱）

●佛跳牆：食材多元，但湯汁要少喝

佛跳牆是過年常見的經典年菜，內含排骨、蹄筋、干貝、香菇等多樣食材，蛋白質來源豐富。不過要特別注意湯汁的攝取，長時間燉煮後的湯汁，油脂與鈉含量偏高，建議以「吃料不喝湯」為原則，選擇瘦肉、海鮮與菇類。若本身有慢性病或需要控制體重，更應留意份量，避免攝取過量。

●紅燒魚：象徵年年有餘，以清蒸最健康

年夜飯少不了一條全魚，象徵年年有餘。魚類富含優質蛋白質與Omega-3脂肪酸，有助心血管健康。但建議以清蒸或少油紅燒的方式，減少油炸與重鹹調味，醬汁酌量即可，並搭配蔬菜食用，有助於營養均衡與消化。

●蘿蔔糕：主食類年菜勿過量，氣炸或少油乾煎

蘿蔔糕象徵好彩頭，是過年常見的應景食品。由於主要以米漿製成，屬於精製澱粉，若再煎至金黃酥脆，油脂含量會明顯增加。

建議將蘿蔔糕視為主食的一部分，選擇少油乾煎或氣炸方式，並搭配蔬菜與蛋白質，同時減少甜辣醬或醬油膏的使用。

◎年節飲食三大原則，健康不打折

●飲食要均衡，每餐應包含全穀類、蛋白質與蔬菜。

●少油、少鹽、少糖，年菜調味重可分食、稀釋醬汁。

●控制份量、細嚼慢嚥，避免暴飲暴食。

過年是家人團聚的重要時刻，不必過度限制飲食。把握「選得巧、吃得剛剛好」的原則，就能在享受年菜的同時兼顧健康，迎接平安、有活力的新年。

（作者為台南市立醫院營養師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中