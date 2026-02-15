團圓聚餐3原則 開心吃不發福

▲傳統年菜多高油、高鹽及高糖，飲食需節制，或掌握飲食原則，才能吃得開心及安心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林孟萱

▲年節飲食掌握飲食均衡、調味少、份量適中三大原則就能吃得健康不發胖。 （照片提供／林孟萱）

今天是小年夜，不少人都忙著準備年菜，傳統年菜多高油、高鹽、高糖，若沒有節制，容易造成腸胃不適，也可能影響血糖、血脂與血壓。其實，只要掌握幾個飲食原則，年菜一樣能吃得開心又安心，也不用擔心年後體重失控。

▲蘿蔔糕採氣炸或少油乾煎，並搭配蔬菜與蛋白質，同時減少調味料的使用。 （照片提供／林孟萱）

●佛跳牆：食材多元，但湯汁要少喝

佛跳牆是過年常見的經典年菜，內含排骨、蹄筋、干貝、香菇等多樣食材，蛋白質來源豐富。不過要特別注意湯汁的攝取，長時間燉煮後的湯汁，油脂與鈉含量偏高，建議以「吃料不喝湯」為原則，選擇瘦肉、海鮮與菇類。若本身有慢性病或需要控制體重，更應留意份量，避免攝取過量。

●紅燒魚：象徵年年有餘，以清蒸最健康

年夜飯少不了一條全魚，象徵年年有餘。魚類富含優質蛋白質與Omega-3脂肪酸，有助心血管健康。但建議以清蒸或少油紅燒的方式，減少油炸與重鹹調味，醬汁酌量即可，並搭配蔬菜食用，有助於營養均衡與消化。

●蘿蔔糕：主食類年菜勿過量，氣炸或少油乾煎

蘿蔔糕象徵好彩頭，是過年常見的應景食品。由於主要以米漿製成，屬於精製澱粉，若再煎至金黃酥脆，油脂含量會明顯增加。

建議將蘿蔔糕視為主食的一部分，選擇少油乾煎或氣炸方式，並搭配蔬菜與蛋白質，同時減少甜辣醬或醬油膏的使用。

◎年節飲食三大原則，健康不打折

●飲食要均衡，每餐應包含全穀類、蛋白質與蔬菜。

●少油、少鹽、少糖，年菜調味重可分食、稀釋醬汁。

●控制份量、細嚼慢嚥，避免暴飲暴食。

過年是家人團聚的重要時刻，不必過度限制飲食。把握「選得巧、吃得剛剛好」的原則，就能在享受年菜的同時兼顧健康，迎接平安、有活力的新年。

（作者為台南市立醫院營養師）

