45至74歲民眾福利 幽門螺旋桿菌免費篩檢

南投縣提供婦女乳房X光檢查，預防乳房病變。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣積極推廣提供子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌及BC型肝炎等7項免費的癌症篩檢服務，今年更新增胃癌糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌篩檢，對象為45至74歲未曾參與國健署碳13尿素吹氣法或2024至2025年糞便抗原試辦民眾，可享有終身一次免費篩檢，呼籲符合資格民眾踴躍參與篩檢。

南投縣衛生局指出，癌症連續43年為國人十大死因之首，根據衛生福利部公布的 2023年癌症登記報告，每3分48秒就有1人罹癌。2025至2027年世界癌症日活動以「United by Unique-無獨有偶，有你有我」為主題，強調以人為本的癌症照護，此倡議不僅限於疾病治療，還涵蓋預防、早期篩檢、心理支持、社會融入等各層面，養成正確的生活習慣，並定期接受癌症篩檢，才能真正達到癌症預防效果。

南投縣也自今（2026）年起推動「癌症篩檢民眾追蹤管理補助計畫」，補助對象及項目包括75歲（含）以上長者定量免疫法糞便潛血檢查費用、且經檢查結果為陽性個案者補助清腸藥物與麻醉藥物費用；40至44歲具大腸癌家族史及45至74歲接受公費糞便潛血檢查，結果為陽性個案者，補助無痛大腸鏡費用。符合補助對象民眾，可至縣內參與此項計畫的醫療院所接受大腸鏡檢查。

衛生局表示，許多癌症在早期發現並接受有效治療後是可以治癒的，希望民眾早期篩檢、早期治療，掌握重獲健康契機。

南投縣提供糞便潛血檢查，並補助無痛大腸鏡費用。（南投縣衛生局提供）

南投縣提供7項免費癌症篩檢服務。（南投縣衛生局提供）

