健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

澎湖一日2起腦梗塞後送 把握黃金救援時間分送台中與高雄機場

2026/02/28 09:53

澎湖直升機一日二起後送，高雄機場滑行道工程延誤時效。（張裕昇提供）

澎湖直升機一日二起後送，高雄機場滑行道工程延誤時效。（張裕昇提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖8小時內2起急性腦梗塞病患後送，由於緊急醫療分秒必爭，分送台中與高雄機場搶命，出現S型飛行軌跡圖，更差點面臨無處可送的窘境，主要是高雄機場滑行跑道施工與宵禁政策，才會讓個案轉送台中機場，而台中機場一度因天候因素禁止降落，直升機折返後再度接獲核准降落訊息。

三總澎湖分院今（27）日凌晨轉中國醫藥大學附設醫院的63歲男性病患，凌天航空在上午2時23分澎湖機場起飛、上午3時02分台中機場落地、3時37分病患到達中國附醫，由於臺中機場夜間宵禁，凌天航空於上午7時49分落地澎湖進行整備待命。

在完成整備工作後，隨即在上午9時39分再次接獲衛福部空審中心下令，衛生福利部澎湖醫院一名90歲男性因急性腦梗塞需送往高長進行取栓手術，凌天航空在10時22分澎湖起飛、10時57分高雄落地，由地面救護車接駁至高雄長庚醫院。高雄機場自2024年進行滑行道工程，夜間12時後只准許空勤直升機起降，卻不准澎湖緊急醫療直升機起降，嚴重影響澎湖人後送選擇。

澎湖縣衛生局長陳淑娟強調，澎湖離島醫療資源相對不足，民眾若發生重症或重大緊急傷病狀況，空中轉診能有效爭取黃金救援時間。衛生局將持續優化緊急醫療資源與運輸機制，確保民眾在第一時間獲得完善醫療照護。

