健康網》年後開工腸胃脹又悶 醫教3日輕斷食穩血糖

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒表示，年後出現腸胃脹悶，可採行3日輕斷食。首日應先戒除炸物、酒精等，減少血糖波動；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間飲食不僅較為油膩，零食、酒精也攝取不少，以致許多人開工後出現脹氣、胃悶、口乾、睡不飽等狀況。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒建議，此時與其採用極端方式節食，不如透過3日輕斷食、減量方式，短期調整飲食，幫助穩定血糖與腸道重啟，讓身體節奏可控，慢慢回到正軌。

卓韋儒於臉書專頁「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文指出，年後開工不只是心累，腸胃也常常跟著累，想要降低飲食衝動、減少鹽糖油攝取，同時減輕腸胃負擔，不妨採用以下3日輕斷食，有助穩定血糖，腸道重啟也復工。不過，他提醒，這並非醫療處方，並非人人適合，須視個人情況調整執行。

請繼續往下閱讀...

安全版3日輕斷食這樣做

●減量緩衝期Day1：不斷食，先做2件事

第1天停止攝取含糖飲、酒精、甜點、炸物、消夜，並更換飲食內容為高纖蔬菜搭配足量蛋白質，如魚、蛋、豆、瘦肉等，以及少量好油。目的是把血糖波動跟口腹衝動先壓下來，明天才不會崩盤。

●輕斷食主體Day2–3：依工作量與體力以「時間」控量

第1種方式為12–14小時空腹，例如：晚餐7點後不再進食，隔天早上9點–11點再吃。白天可照常喝水、無糖茶或黑咖啡，三餐照吃，但澱粉減半、蔬菜加倍。第2種方式為16:8，例如：中午12點至晚上8點進食，且進食內容仍以菜→蛋白→澱粉順序為主。

此外，為補充電解質，應以足量水分為優先。若容易頭暈或流汗多，可喝電解質飲料或清淡鹽湯，並提醒腎臟病、心衰竭、限鈉者請勿自行加鹽，請依醫囑調整。

●復食期Day3：結束後第1餐澱粉減量

復食首餐建議攝取清湯＋溫軟蔬菜＋蛋白質，如豆腐、蛋、魚等，澱粉量先從半碗飯或地瓜一小段開始。目的是讓腸道平穩重啟，避免血糖大幅震盪。

4大族群切勿輕易嘗試

此外，卓韋儒也特別再次提醒，3日輕斷食並非每個人都適合，務必注意。尤其下列族群不建議自行嘗試斷食或長時間空腹：1.第一型糖尿病、正使用胰島素或可能造成低血糖之藥物者；2.孕婦、哺乳期、青少年、體重過輕（BMI < 18.5）；3.有進食障礙史、嚴重胃食道逆流、慢性腎臟病、痛風控制不佳者；4.近期重大疾病或手術恢復期。

出現6警訊應儘速就醫

卓韋儒並示警，執行期間若出現昏厥、冒冷汗心悸、嚴重頭暈、持續嘔吐、黑便或胸痛等警訊，應立刻停止執行並就醫。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法