年前大掃除 醫教正姿避開3大疼痛區

每到農曆年前，不少家庭展開一年一度的大掃除，希望除舊佈新、迎接新年。不過，醫師提醒，家務清潔長期被低估為「輕鬆活動」，實際上卻是相當高負荷的身體勞動，建議遵守「工作─休息」原則，每40至50分鐘休息10分鐘，做簡單伸展，並交替不同家務，避免同一組肌肉持續用力。

每40-50分鐘休息10分鐘

國泰醫院復健科主治醫師劉怡均表示，2024年的研究顯示，將近8成的家庭主婦1年內曾出現肩頸、腰背或手腳疼痛。尤其在大掃除時，常見的動作包括長時間彎腰拖地、手舉高擦櫃子、反覆刷洗和擰抹布、在狹小空間裡扭來扭去出力，或久站在廚房與浴室，這些都會讓身體負擔大增。研究也發現，手舉得越高、維持越久，肩膀越容易疼痛；反覆彎腰或轉身用力，則特別容易引發下背痛，甚至傷到椎間盤。

◎大掃除最常見的3大疼痛部位

●下背部與腰部

下背痛是家務相關疼痛中最常見的，研究顯示盛行率可高達6成。久站、頻繁彎腰、不正確搬重物，或在浴室、床下等狹小空間勉強出力，都是常見原因。

●肩頸與上背部

擦櫃頂、清抽油煙機時手需要長時間舉高，刷洗時又容易低頭用力，會讓肩頸與上背肌肉長時間緊繃，造成痠痛甚至活動受限。

●手腕、手部與手肘

反覆刷洗、擰抹布、使用清潔刷或刮刀，會讓手腕與前臂過度使用，長期下來可能增加腕隧道症候群或肌腱炎的風險。

善用長柄刷 分段進行

劉怡均提醒，大掃除中又以廚房清潔、浴室刷洗及家具挪動最容易造成身體負擔。建議清潔時，可分段進行，每20至30分鐘更換工作或短暫休息；可善用長柄刷或伸縮拖把，盡量站著清潔；若必須跪地，應使用護膝或厚墊；搬運家具、重物時應遵守「屈膝、挺胸、收腹、物品靠近身體」的原則，必要時善用滑墊或推車，避免逞強，找家人協助較為安全。

