流感仍活躍 春節不忘防疫 年初一到初三全台163家特別門診待命

▲勤洗手有助於防止腸病毒、腹瀉等疾病。

▲戴口罩並注意咳嗽禮節，有助於防範流感傳播。

農曆春節連假今起開始，走春拜年、圍爐聚餐、出遊旅行樣樣來，人潮往來頻繁，也讓呼吸道與腸道傳染病風險跟著升溫。疾管署提醒，目前社區流行的呼吸道病原仍以流感病毒為主，新冠疫情維持相對低點，但腹瀉疫情已有上升趨勢。過年團圓之餘，仍要落實勤洗手、咳嗽禮節與飲食衛生，如有身體不適應盡量在家休息。

腹瀉疫情升

疾管署副署長林明誠指出，依歷年監測資料，急診類流感就診人次多在春節期間衝上高峰。2020年至2025年除夕至初五累計就診人次分別為39749、10234、8277、18761、30590及32953人次，其中又以大年初二最多，顯示民眾在年假期間活動密集，病毒也更容易傳播。

他提醒，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病患者屬高風險族群，一旦出現呼吸困難、呼吸急促、發紺或意識改變等警訊，務必盡速就醫，把握黃金治療時間。

除了流感，腸胃道疫情同樣不可忽視。往年春節期間急性腹瀉就診人數往往高於平日，近期群聚案件以諾羅病毒為主。諾羅病毒傳染力極強，可透過嘔吐物或排泄物傳播，且少量病毒就可能致病。嬰幼兒、長者與免疫力較差者感染後症狀可能更嚴重。若出現嘔吐或腹瀉，應在家休息至症狀解除至少48小時後，再恢復上班、上課，以免傳染他人。

落實勤洗手 不適者避免群聚

旅宿與餐飲業者也應加強環境清消與員工健康管理，確保食材新鮮，避免生熟食共用刀具與砧板，降低交叉污染風險。如有腸胃道不適，應避免參與餐飲製備。

為分流春節就醫人潮並維持急重症量能，疾管署協調急救責任醫院於初一（2月17日）至初三（2月19日）開設傳染病特別門診，共163家醫院、約1372診次。

民眾可至疾管署官網春節防疫專區或各縣市衛生局網站查詢。若有症狀，建議優先至就近診所或門診就醫，避免集中急診，降低交叉感染風險。

