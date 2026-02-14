自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

流感仍活躍 春節不忘防疫 年初一到初三全台163家特別門診待命

2026/02/14 05:30
流感仍活躍 春節不忘防疫 年初一到初三全台163家特別門診待命

▲勤洗手有助於防止腸病毒、腹瀉等疾病。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

流感仍活躍 春節不忘防疫 年初一到初三全台163家特別門診待命

▲戴口罩並注意咳嗽禮節，有助於防範流感傳播；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

農曆春節連假今起開始，走春拜年、圍爐聚餐、出遊旅行樣樣來，人潮往來頻繁，也讓呼吸道與腸道傳染病風險跟著升溫。疾管署提醒，目前社區流行的呼吸道病原仍以流感病毒為主，新冠疫情維持相對低點，但腹瀉疫情已有上升趨勢。過年團圓之餘，仍要落實勤洗手、咳嗽禮節與飲食衛生，如有身體不適應盡量在家休息。

腹瀉疫情升

疾管署副署長林明誠指出，依歷年監測資料，急診類流感就診人次多在春節期間衝上高峰。2020年至2025年除夕至初五累計就診人次分別為39749、10234、8277、18761、30590及32953人次，其中又以大年初二最多，顯示民眾在年假期間活動密集，病毒也更容易傳播。

他提醒，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病患者屬高風險族群，一旦出現呼吸困難、呼吸急促、發紺或意識改變等警訊，務必盡速就醫，把握黃金治療時間。

除了流感，腸胃道疫情同樣不可忽視。往年春節期間急性腹瀉就診人數往往高於平日，近期群聚案件以諾羅病毒為主。諾羅病毒傳染力極強，可透過嘔吐物或排泄物傳播，且少量病毒就可能致病。嬰幼兒、長者與免疫力較差者感染後症狀可能更嚴重。若出現嘔吐或腹瀉，應在家休息至症狀解除至少48小時後，再恢復上班、上課，以免傳染他人。

落實勤洗手 不適者避免群聚

旅宿與餐飲業者也應加強環境清消與員工健康管理，確保食材新鮮，避免生熟食共用刀具與砧板，降低交叉污染風險。如有腸胃道不適，應避免參與餐飲製備。

為分流春節就醫人潮並維持急重症量能，疾管署協調急救責任醫院於初一（2月17日）至初三（2月19日）開設傳染病特別門診，共163家醫院、約1372診次。

民眾可至疾管署官網春節防疫專區或各縣市衛生局網站查詢。若有症狀，建議優先至就近診所或門診就醫，避免集中急診，降低交叉感染風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中