健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

本土麻疹個案足跡曝光！曾搭公車、捷運 逛光華商場、西門町

2026/02/27 14:34

國內發生今年首起麻疹群聚，個案曾前往捷運西門站；示意圖。（記者孫唯容攝）

國內發生今年首起麻疹群聚，個案曾前往捷運西門站；示意圖。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕國內發生今（2026）年首起麻疹群聚，指標個案為北部8個月大男嬰、越南境外移入個案，新北市42歲男性急診陪病時遭感染，遭匡列後仍自行就醫3次才確診，疾管署已匡列526名接觸者，監測期至3月17日。北市衛生局指出，確診個案曾2月21日於北市有活動足跡，包含光華商場、捷運板南線自忠孝新生站至西門站、西門町等地。

北市衛生局指出，經衛生單位疫調，確診個案於可傳染期間曾於2月21日中午12時32分至下午1時16分搭乘中興客運214公車自連城路至光華商場站，下午1時20分至1時40分於光華商場購物，於1時44分至1時50分搭乘捷運板南線自忠孝新生站至西門站，並在西門町逛街至下午3時許，下午3時12分至3時43分搭乘首都客運307公車返家。

北市衛生局表示，相關場域及搭乘過的捷運與公車均已加強清消，提醒曾經與確診者足跡重疊者，請自主健康監測18天。提醒民眾，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎及出疹等症狀。

北市衛生局說明，接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所及避免接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種之幼童、孕婦或免疫不全病人。如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，請儘速與居住地健康服務中心、臺北市防疫專線（02）2375-3782或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。

北市衛生局說明，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，目前國內提供6歲以下幼兒2劑公費麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗接種，家中若有出生滿12個月及滿5歲至國小入學幼童，若尚未完成「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）」各1劑者，儘速前往合約醫療院所完成疫苗接種，以建立免疫力、降低感染風險。

北市衛生局指出，確診個案曾2月21日於北市有活動足跡，包含光華商場、捷運板南線自忠孝新生站至西門站、西門町等地。（衛生局提供）

北市衛生局指出，確診個案曾2月21日於北市有活動足跡，包含光華商場、捷運板南線自忠孝新生站至西門站、西門町等地。（衛生局提供）

