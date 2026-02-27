健康網》午睡20分鐘護腎？ 腎臟醫示警：睡錯1姿勢反傷身

洪永祥診所院長洪永祥表示，每天正確睡20-30分鐘的午覺，不僅有助提振精神，還能減少發炎反應，甚至可成為護腎助力；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕午睡不僅能提神，對腎臟健康其實也有幫助。洪永祥診所院長洪永祥表示，對於經常失眠或作息不規律的腎友來說，每天正確睡20-30分鐘午覺，不僅有助提振精神，還能減少發炎反應，甚至成為護腎的助力。不過，他也提醒，午睡並非睡越久越好，睡眠時間與姿勢也都很重要，尤其應避免趴睡，以免造成血液循環不良。

為什麼午睡能護腎

洪永祥於臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文解釋，當人體平躺休息時，回流至腎臟的血流量會增加，有助腎臟進行更好的過濾與排毒。尤其是晚上睡不好的人，適度午睡可降低交感神經的活性，減輕因失眠造成的身體發炎反應。

不過，午睡並非越久越好，洪永祥特別提出以下3重點，有助睡得健康又護腎：

●注意睡眠時間長度：建議午睡時間建議控制在20-30分鐘最佳，若睡太久，進入深層睡眠後才醒來，容易出現「睡眠慣性」，反而感到頭暈腦脹，甚至可能影響晚間入睡。

●睡姿要正確：午睡姿勢應盡量平躺或靠在躺椅上，避免趴睡，因為趴睡會壓迫腹部與血管，反而不利於血液循環。

●睡對時間點：建議下午2點以前午睡，因太晚睡會打亂晚上作息，形成惡性循環。

洪永祥強調，想要護腎，別忘了給自己一個短暫的充電休息時間，睡得好，腎臟才健康。

