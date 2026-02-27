限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》上吐下瀉別亂餓肚子 腸胃炎期間最NG飲食清單曝光
〔健康頻道／綜合報導〕金馬年不少人上吐下瀉，疾管署指出，諾羅出現新病毒型別GII.17，根據經驗新病毒型別至少會流行2年，依此判斷，國內這波諾羅群聚可能還要再流行半年。家醫科醫師余貴華指出，度過這上吐下瀉的日子，勿以禁食來因應，可能會出現嚴重脫水。
余貴華在臉書專頁「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」發文分享，遇到諾羅這類腸胃炎，勿食生吐司、蛋糕、油炸物，尤其是生吐司中添加大量奶油，不適合發炎中的腸胃。
請繼續往下閱讀...
余貴華建議，食用去邊白吐司、白饅頭、白稀飯。至於水果可選香蕉、去皮蘋果。為防脫水發生，少量多次補充水與電解質。
疾管署署長羅一鈞表示，諾羅新型病毒GII.17從東亞地區崛起，陸續在全世界流行，因為是新病毒，大家都沒有抗體，若再加上生、熟食混合料理、餐前未用肥皂洗手等，諾羅爆發群聚感染，實有所聞。
余貴華指出，諾羅病毒變異快、傳染力強，大人小孩都可能中招，目前也沒有疫苗可預防。很多人習慣隨手噴酒精，但酒精與乾洗手對諾羅病毒是沒效的！
因此，務必使用肥皂勤洗手，尤其在如廁後、進食前、照顧病人後。至於居家環境，可以使用稀釋漂白水消毒。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞