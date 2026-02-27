自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》上吐下瀉別亂餓肚子 腸胃炎期間最NG飲食清單曝光

2026/02/27 15:19

健康網》上吐下瀉別亂餓肚子 腸胃炎期間最NG飲食清單曝光

預防諾羅病毒別上身，家醫科醫師余貴華指出，使用肥皂勤洗手，尤其在如廁後、進食前、照顧病人後；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕金馬年不少人上吐下瀉，疾管署指出，諾羅出現新病毒型別GII.17，根據經驗新病毒型別至少會流行2年，依此判斷，國內這波諾羅群聚可能還要再流行半年。家醫科醫師余貴華指出，度過這上吐下瀉的日子，勿以禁食來因應，可能會出現嚴重脫水。

余貴華在臉書專頁「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」發文分享，遇到諾羅這類腸胃炎，勿食生吐司、蛋糕、油炸物，尤其是生吐司中添加大量奶油，不適合發炎中的腸胃。

余貴華建議，食用去邊白吐司、白饅頭、白稀飯。至於水果可選香蕉、去皮蘋果。為防脫水發生，少量多次補充水與電解質。

疾管署署長羅一鈞表示，諾羅新型病毒GII.17從東亞地區崛起，陸續在全世界流行，因為是新病毒，大家都沒有抗體，若再加上生、熟食混合料理、餐前未用肥皂洗手等，諾羅爆發群聚感染，實有所聞。

余貴華指出，諾羅病毒變異快、傳染力強，大人小孩都可能中招，目前也沒有疫苗可預防。很多人習慣隨手噴酒精，但酒精與乾洗手對諾羅病毒是沒效的！

因此，務必使用肥皂勤洗手，尤其在如廁後、進食前、照顧病人後。至於居家環境，可以使用稀釋漂白水消毒。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中