健康網》上吐下瀉別亂餓肚子 腸胃炎期間最NG飲食清單曝光

〔健康頻道／綜合報導〕金馬年不少人上吐下瀉，疾管署指出，諾羅出現新病毒型別GII.17，根據經驗新病毒型別至少會流行2年，依此判斷，國內這波諾羅群聚可能還要再流行半年。家醫科醫師余貴華指出，度過這上吐下瀉的日子，勿以禁食來因應，可能會出現嚴重脫水。

余貴華在臉書專頁「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」發文分享，遇到諾羅這類腸胃炎，勿食生吐司、蛋糕、油炸物，尤其是生吐司中添加大量奶油，不適合發炎中的腸胃。

余貴華建議，食用去邊白吐司、白饅頭、白稀飯。至於水果可選香蕉、去皮蘋果。為防脫水發生，少量多次補充水與電解質。

疾管署署長羅一鈞表示，諾羅新型病毒GII.17從東亞地區崛起，陸續在全世界流行，因為是新病毒，大家都沒有抗體，若再加上生、熟食混合料理、餐前未用肥皂洗手等，諾羅爆發群聚感染，實有所聞。

余貴華指出，諾羅病毒變異快、傳染力強，大人小孩都可能中招，目前也沒有疫苗可預防。很多人習慣隨手噴酒精，但酒精與乾洗手對諾羅病毒是沒效的！

因此，務必使用肥皂勤洗手，尤其在如廁後、進食前、照顧病人後。至於居家環境，可以使用稀釋漂白水消毒。

