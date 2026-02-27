自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

驚！女遭馬爾濟斯狠咬右眼 狗牙還卡在眼裡

2026/02/27 13:55

取下白色硬物發現是馬爾濟斯的牙齒斷片，長約0.3公分、寬約0.1公分。（達特楊眼科提供）

取下白色硬物發現是馬爾濟斯的牙齒斷片，長約0.3公分、寬約0.1公分。（達特楊眼科提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕現代人多養毛小孩取代養小孩，但小心乖順的小狗也可能造成傷害，高雄達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，曾遇過1名24歲年輕女子右眼流血就醫，竟是被狗咬傷導致上眼皮有5公分撕裂傷，還在右眼瞼結膜上發現白色異物，進一步了解確定是狗狗牙齒的碎片，直言「相當罕見」！

洪啟庭指出，個案林小姐當時右眼流著血由朋友23歲吳小姐陪同就醫，吳小姐說，自己養了1隻馬爾濟斯2年，因最新剛換租屋處，友人林小姐到訪，看到馬爾濟斯覺得可愛，伸手想抱牠，不料小狗突然朝林小姐的臉一咬，當下右眼噴血，檢傷發現是右眼的上眼皮有長約5公分的撕裂傷，經縫合已止血。

洪啟庭進一步檢查林小姐的右眼視力，當時戴的隱形眼鏡還在，角膜與鞏膜也都完整，但是有明顯的結膜下出血與結膜水腫，個案表示有感到明顯刺痛的異物感，翻開上眼皮檢查，赫然有個小小、白白、硬硬的碎片插在右眼瞼結膜上，手術取出後，才恍然大悟是小狗牙齒的碎片，長約0.3公分、寬約0.1公分，馬爾濟斯也因這一咬，1根牙齒折斷了半截。

洪啟庭說，林小姐右眼傷勢幸處理得宜，受傷的上眼皮與結膜，都安然無恙，也注射破傷風疫苗預防。而小狗牙齒掉到眼睛內，查閱國內外相關文獻，從來沒有報告過，本案例真的相當罕見。

洪啟庭提醒，眼睛因傷會造成鮮血直流的，通常只是眼皮手傷，稍加縫合即可，不會影響後續視力。真正會嚴重到失明的眼球出血或破裂，其出血量都很少，而且只會發生在眼球裡。倘若遇到疑似眼球破裂時，只需用乾淨的紗布或面紙，蓋住眼睛即刻送醫即可，千萬不能壓迫眼球，因為眼球內容物會因此壓出來，預後反而會更糟。

醫師翻開個案的上眼皮，發現有白白、硬硬的小碎片插在瞼結膜上（箭頭處），造成結膜水腫與結膜下出血（紅圈處）。（達特楊眼科提供）

醫師翻開個案的上眼皮，發現有白白、硬硬的小碎片插在瞼結膜上（箭頭處），造成結膜水腫與結膜下出血（紅圈處）。（達特楊眼科提供）

患者被狗咬傷右眼，上眼皮出現約5公分的撕裂傷，血流如注。（達特楊眼科提供）

患者被狗咬傷右眼，上眼皮出現約5公分的撕裂傷，血流如注。（達特楊眼科提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中