驚！女遭馬爾濟斯狠咬右眼 狗牙還卡在眼裡

〔記者許麗娟／高雄報導〕現代人多養毛小孩取代養小孩，但小心乖順的小狗也可能造成傷害，高雄達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，曾遇過1名24歲年輕女子右眼流血就醫，竟是被狗咬傷導致上眼皮有5公分撕裂傷，還在右眼瞼結膜上發現白色異物，進一步了解確定是狗狗牙齒的碎片，直言「相當罕見」！

洪啟庭指出，個案林小姐當時右眼流著血由朋友23歲吳小姐陪同就醫，吳小姐說，自己養了1隻馬爾濟斯2年，因最新剛換租屋處，友人林小姐到訪，看到馬爾濟斯覺得可愛，伸手想抱牠，不料小狗突然朝林小姐的臉一咬，當下右眼噴血，檢傷發現是右眼的上眼皮有長約5公分的撕裂傷，經縫合已止血。

洪啟庭進一步檢查林小姐的右眼視力，當時戴的隱形眼鏡還在，角膜與鞏膜也都完整，但是有明顯的結膜下出血與結膜水腫，個案表示有感到明顯刺痛的異物感，翻開上眼皮檢查，赫然有個小小、白白、硬硬的碎片插在右眼瞼結膜上，手術取出後，才恍然大悟是小狗牙齒的碎片，長約0.3公分、寬約0.1公分，馬爾濟斯也因這一咬，1根牙齒折斷了半截。

洪啟庭說，林小姐右眼傷勢幸處理得宜，受傷的上眼皮與結膜，都安然無恙，也注射破傷風疫苗預防。而小狗牙齒掉到眼睛內，查閱國內外相關文獻，從來沒有報告過，本案例真的相當罕見。

洪啟庭提醒，眼睛因傷會造成鮮血直流的，通常只是眼皮手傷，稍加縫合即可，不會影響後續視力。真正會嚴重到失明的眼球出血或破裂，其出血量都很少，而且只會發生在眼球裡。倘若遇到疑似眼球破裂時，只需用乾淨的紗布或面紙，蓋住眼睛即刻送醫即可，千萬不能壓迫眼球，因為眼球內容物會因此壓出來，預後反而會更糟。

醫師翻開個案的上眼皮，發現有白白、硬硬的小碎片插在瞼結膜上（箭頭處），造成結膜水腫與結膜下出血（紅圈處）。（達特楊眼科提供）

患者被狗咬傷右眼，上眼皮出現約5公分的撕裂傷，血流如注。（達特楊眼科提供）

