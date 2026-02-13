「馬」上戒菸 國健署：專業協助 成功率達3成

▲孩童若長期處於二手菸環境，較容易出現下呼吸道感染、氣喘發作，顯示打造無菸居家環境相當重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

馬年將至，親友團聚時若遇到有人吸菸，無形中可能會吸入二手菸或三手菸。國民健康署指出，二手菸與心血管疾病、呼吸道疾病及肺癌等健康風險相關，即使只是短暫接觸，也可能對健康造成危害，呼籲民眾「馬上拒菸」，也提醒，透過專業戒菸協助，6個月戒菸成功率可達3成。

國民健康署菸害防制組組長羅素英表示，春節期間親友團聚、應酬場合多，即使只是短暫接觸菸霧，也可能帶來健康風險，因此戒菸是送給自己與家人最實在的新年禮物。

戒菸是送自己、家人最棒新年禮物

依據國民健康署公布的2024年國人吸菸行為調查結果顯示，我國18歲以上人口的家庭二手菸暴露率為35.6%，等於平均每3人就有1人曾在家中暴露於二手菸環境。對不吸菸的成年人而言，二手菸與冠心病、中風及肺癌等疾病風險增加有關；對孕婦來說，則可能提高早產、嬰兒低出生體重的風險；嬰幼兒與孩童若長期處於二手菸環境，也較容易出現下呼吸道感染、氣喘發作，甚至增加嬰兒猝死症候群的風險。

羅素英指出，若僅靠意志力戒菸，成功率約為5%至6%，但接受專業戒菸門診與醫療人員協助，戒菸成功率可提高5至6倍，6個月戒菸成功率約達3成，等於每3人就有1人成功戒菸。

羅素英表示，目前全台約有近3,000家戒菸服務合約醫事機構，並提供免費戒菸諮詢專線0800-63-63-63。不論是傳統紙菸、加熱菸或電子菸，都可能造成尼古丁成癮與健康風險，專業戒菸門診皆可提供協助。

若在春節團圓場合遇到親友或周圍的人吸菸，羅素英表示，民眾可參考國健署官網提供的拒菸原則，清楚表達不吸菸立場、以簡單理由說明原因，並可透過幽默回應、轉移話題或適時離開吸菸環境等方式，避免正面衝突；遇到勸誘或激將時，也可回到健康考量，理性表達立場，在不傷和氣的情況下拒絕吸菸。

☆吸菸過量有害健康☆

