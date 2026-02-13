自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

護眼5守則 視視如意過好年

2026/02/13 05:30
護眼5守則 視視如意過好年

▲林純如醫師提醒有眼疾的患者年節務必備妥藥物、避免劇烈運動，才能確保眼睛健康。（照片提供／林純如）

文／林純如

護眼5守則 視視如意過好年

▲搭機時，戴有框眼鏡，並適度使用人工淚液保持眼表濕潤，以便讓雙眼在旅途中獲得更好的保護；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

春節連續假期是家人團聚、出遊放鬆的重要時刻，但生活作息改變、長途旅行與娛樂活動增加，往往也讓眼睛健康面臨挑戰，若能事先做好準備並留意細節，便能在享受假期的同時，也守護視力健康，提供春節期間維持眼睛健康的5個重要提醒，讓大家安心過好年。

●過年前備妥必用眼藥，避免假期用藥中斷

許多眼科疾病需長期、規律用藥，例如青光眼患者需每日點藥控制眼壓，乾眼症患者則需使用人工淚液來維持眼表穩定，若春節期間門診時間縮短，一旦藥物未事先備妥，可能導致治療中斷，增加病情惡化的風險，建議過年前檢查藥量是否充足，並視行程準備常用藥物，外出旅遊時也要隨身攜帶，確保用藥不中斷。

●搭機出國旅遊，避免在機艙內配戴隱形眼鏡

不少民眾春節期間選擇出國旅遊，需長時間搭乘飛機，由於機艙內濕度通常偏低，容易造成眼睛乾燥，若配戴隱形眼鏡，可能加重角膜缺氧與乾燥情形，增加角膜受損甚至感染的風險，建議搭機時改戴有框眼鏡，並適度使用人工淚液保持眼表濕潤，讓雙眼在旅途中獲得更好的保護。

●高度近視或白內障術後者，避免劇烈刺激的娛樂活動

高度近視患者及曾接受白內障手術的人，其視網膜相對較脆弱，春節出遊時若參與高空彈跳、雲霄飛車等高速或劇烈震動的活動，可能導致眼內玻璃體拉扯視網膜，增加視網膜裂孔或剝離的風險，建議這類族群選擇較和緩安全的活動，若出現飛蚊症突然增加、持續閃光感或視野缺損，應立即就醫。

●海邊或雪地旅遊，務必做好眼睛防曬

紫外線不僅傷害皮膚，也會對眼睛造成長期影響，無論是海邊強烈日照，或雪地因反射而倍增的紫外線，都可能造成角膜與視網膜傷害，甚至加速白內障形成。外出時應配戴具有抗紫外線功能的太陽眼鏡，並搭配帽沿較寬的帽子，為雙眼提供完整防護。

●假期放鬆也要節制，避免熬夜與過量飲酒

春節聚會頻繁，熬夜追劇、打牌或飲酒過量在所難免，卻也容易導致眼睛疲勞、乾澀、充血，甚至影響身體健康，加上長期熬夜會降低眼睛修復能力，過量飲酒則可能造成視覺模糊或眼壓波動，建議維持規律作息、適量飲酒，讓眼睛與身體都能真正休息。

春節期間只要多一分留意與準備，就能大幅降低眼睛不適或意外的發生。

（作者為亞大醫院眼科醫學中心副主任、中國附醫眼科醫學中心主任醫師）

