健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

美瘦瘦針不良通報暴增 醫：劑量錯誤最常見

2026/02/13 05:30
美瘦瘦針不良通報暴增 醫：劑量錯誤最常見

▲瘦瘦針屬醫師處方藥，切勿自行購藥使用，以免減重不成，反傷身。 （照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

美瘦瘦針不良通報暴增 醫：劑量錯誤最常見

▲不少民眾趁出國自行購買「瘦瘦針」施打，但醫師示警，美國FDA不良事件通報2年暴增，多與劑量錯誤有關。 （資料照）

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物爆紅，不少民眾甚至趁出國旅遊自行購買帶回施打，醫師示警，美國食品藥品監督管理局（FDA）不良事件通報數量短短兩年間大幅增加，關鍵多與「用藥劑量錯誤」有關，若未經專業評估與醫療追蹤，自行購買或調整劑量，風險恐不僅止於噁心、便秘等輕微副作用。

醫：須專業評估與醫療追蹤

開業家庭醫學專科醫師魏士航指出，根據回溯分析美國FDA不良事件通報系統（FAERS）近6.6萬筆資料，GLP-1相關藥物通報數從2022年不到5000件，增加至2024年超過3.7萬件，增加最多的並非罕見副作用，而是劑量錯誤，包括施打過量、重複施打、漏打或施打時程混亂。

他舉例，國外曾有39歲男性自行購藥，在缺藥情況下跳過劑量遞增階段，直接加打高劑量，最終出現極度低血糖、敗血症與多重器官衰竭，住進加護病房搶救近1個月。

魏士航強調，GLP-1具明確劑量遞增設計，須由醫師依耐受度逐步調整，「自行覺得沒效就加量，風險非常高」。

另一方面，GLP-1類藥物在國內健保體系的使用人數持續成長。根據健保資料，2020年給付人數為3萬7838人，2024年已增至5萬6880人。台大醫院內科部副主任王景淵指出，健保給付設有嚴格條件，多數糖尿病患者未必符合使用資格，人數增加，主要與已罹患心血管疾病或曾中風的高風險族群納入治療有關，屬於續發性預防用藥。

王景淵說，醫院端使用時會同步監測副作用與心血管風險，並透過不良反應通報機制追蹤，在臨床管理下安全性可控。不過，他認為，GLP-1原本研究對象為準糖尿病或早期糖尿病患者，若健康族群在未出現血糖異常時即預防性使用，已與研究出發點不同。

「沒有血糖異常的人，預防性使用沒有意義。」他強調，GLP-1是良好的糖尿病與心血管續發性預防藥物，但非原發性預防工具，也不是萬靈丹，減重也可能伴隨肌少症等風險，特別是高齡族群，更須審慎評估。

