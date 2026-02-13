都是小baby 麻疹、百日咳出現今年首例

▲疾管署提醒，百日咳全年皆可能發生，6個月以下嬰兒為高風險族群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

近期國內同時出現麻疹與百日咳案例，疾管署提醒，別把發燒、咳嗽當成普通感冒，嬰幼兒感染風險高，出國與家庭照顧都要提高警覺。

8月大男嬰越南返台 確診麻疹

今年首例麻疹境外移入為北部1名8個月大男嬰。疾管署副署長林明誠表示，男嬰尚未達公費MMR疫苗接種年齡，2025年隨家人赴越南探親，1月底返台後，2月上旬陸續出現發燒、咳嗽，多次就醫未改善，2月6日因全身出疹急診收治，採檢確診。衛生單位已匡列同住家人5人及其他接觸者395人，共400人，監測至2月28日。

統計顯示，2025年國內累計53例麻疹病例，其中19例為本土感染、34例為境外移入，以越南30例最多。全球疫情也持續升溫，墨西哥今年1月通報740例，歐洲去年逾7千例，亞洲多國仍有疫情。疾管署已將越南等7國列為第二級警示，另31國列為第一級注意。

5月大男嬰打2劑疫苗 仍染百日咳

另一方面，百日咳疫情也不可輕忽。今年首例百日咳病例為北部1名5個月大男嬰已接種2劑疫苗，仍於1月23日出現咳嗽、喘鳴、流鼻水等症狀，後續出現陣發性劇烈咳嗽與呼吸喘，2月10日確診。家庭接觸者4人中有2人出現疑似症狀，已安排採檢與預防性投藥，監測至3月4日。

國內2022年至今年百日咳病例數分別為2例、0例、34例、45例及1例。年齡以11至18歲29例最多，占35.4%，其次為6個月以下嬰兒21例，占25.6%。全球百日咳疫情嚴峻，日本2025年逾8萬例創新高，美國約2.8萬例，澳洲逾2.5萬例。

林明誠指出，麻疹透過空氣與飛沫傳播，傳染力極強；百日咳全年都可能發生，初期與感冒類似，容易延誤就醫。6個月以下嬰幼兒都是高危險群。

預防仍以疫苗為關鍵。麻疹方面，若需攜帶6個月以上未滿1歲嬰兒前往流行地區，可於出發前2至4週自費接種1劑MMR疫苗。1966年（含）後出生成人若不確定免疫力，也建議出國前評估是否補打。

百日咳方面，嬰幼兒應於2、4、6、18個月及入學前完成接種。孕婦每次懷孕27至36週建議自費接種1劑Tdap疫苗，讓抗體傳給寶寶；嬰兒照顧者也可補打1劑，建立家庭防護圈。

疾管署呼籲，出現發燒、出疹或劇烈咳嗽等症狀應儘速就醫並主動告知旅遊史，守護自己，也保護家人。

