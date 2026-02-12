春節打麻將憋尿 當心泌尿道出毛病

▲醫師建議過年打牌不憋尿，降低細菌感染風險。（民眾提供）

記者湯世名／彰化報導

春節歡喜過年時刻，少不了大魚大肉，也不免久坐玩線上遊戲或打牌、打麻將，不過泌尿科醫師提醒，過年期間長時間打牌、打麻將切勿憋尿，以免長時間尿液積在體內，細菌在泌尿道中繁殖引發急性膀胱炎、血尿或腎臟發炎等泌尿系統疾病，建議打牌時，每1、2個小時即起身活動，不憋尿超過3、4個小時，並適量補充水分，以增加排尿，降低細菌感染風險。

醫師籲 每1、2個小時即起身活動

彰化秀傳醫院泌尿科醫師王志仁指出，均衡飲食為原則，適量蛋白質的攝取，充足的營養能提升身體免疫力；另外要減少鹽的攝取量，避免長期高鹽分造成腎臟負擔，煮菜可改用蔥、薑、蒜、辣椒等調味來彌補鹹度不足，使用自然新鮮食材，少吃加工食品，也避免餐餐吃火鍋，因為湯內隱藏著過高的鹽跟鉀，心血管疾病或腎功能不好的人盡量少喝。

他強調，飲酒過量會造成身體免疫力變差，另外，酒精會利尿，攝護腺肥大或膀胱過動的患者貪杯後，會導致頻尿、夜尿的情況惡化，春節狂歡過後更無法好好休息補眠，生活品質變差。

適時補水增加排尿 降低細菌感染

王志仁建議，民眾春節出遠門，怕路上塞車，上車前無論有沒有尿意，都先去上廁所，中間途經休息站，也要把握機會去排尿，不要憋尿；打麻將、打牌或跟親戚聊天時，尿意感來了該上就去上，憋尿憋久了容易膀胱炎，除了前述的不要憋尿，也應多補充開水，泌尿道能有足夠的水分沖刷，帶走細菌，就能減少感染的機率，每隔半小時，起身活動一下筋骨，讓骨盆得到休息和放鬆，避免久坐造成肌肉緊繃。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

