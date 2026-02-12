自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

春節打麻將憋尿 當心泌尿道出毛病

2026/02/12 05:30
春節打麻將憋尿 當心泌尿道出毛病

▲醫師建議過年打牌不憋尿，降低細菌感染風險。（民眾提供）

記者湯世名／彰化報導

春節歡喜過年時刻，少不了大魚大肉，也不免久坐玩線上遊戲或打牌、打麻將，不過泌尿科醫師提醒，過年期間長時間打牌、打麻將切勿憋尿，以免長時間尿液積在體內，細菌在泌尿道中繁殖引發急性膀胱炎、血尿或腎臟發炎等泌尿系統疾病，建議打牌時，每1、2個小時即起身活動，不憋尿超過3、4個小時，並適量補充水分，以增加排尿，降低細菌感染風險。

醫師籲 每1、2個小時即起身活動

彰化秀傳醫院泌尿科醫師王志仁指出，均衡飲食為原則，適量蛋白質的攝取，充足的營養能提升身體免疫力；另外要減少鹽的攝取量，避免長期高鹽分造成腎臟負擔，煮菜可改用蔥、薑、蒜、辣椒等調味來彌補鹹度不足，使用自然新鮮食材，少吃加工食品，也避免餐餐吃火鍋，因為湯內隱藏著過高的鹽跟鉀，心血管疾病或腎功能不好的人盡量少喝。

他強調，飲酒過量會造成身體免疫力變差，另外，酒精會利尿，攝護腺肥大或膀胱過動的患者貪杯後，會導致頻尿、夜尿的情況惡化，春節狂歡過後更無法好好休息補眠，生活品質變差。

適時補水增加排尿 降低細菌感染

王志仁建議，民眾春節出遠門，怕路上塞車，上車前無論有沒有尿意，都先去上廁所，中間途經休息站，也要把握機會去排尿，不要憋尿；打麻將、打牌或跟親戚聊天時，尿意感來了該上就去上，憋尿憋久了容易膀胱炎，除了前述的不要憋尿，也應多補充開水，泌尿道能有足夠的水分沖刷，帶走細菌，就能減少感染的機率，每隔半小時，起身活動一下筋骨，讓骨盆得到休息和放鬆，避免久坐造成肌肉緊繃。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中