健康網》嚴防諾羅病毒 醫：若感染了別吃這些食物

家醫科醫師余貴華提醒，用肥皂洗手才能消滅諾羅。

〔健康頻道／綜合報導〕假期剛結束，但腸胃的考驗才剛開始。疾管署日前公告，春節期間（2月16日至2月21日）因為感染諾羅病毒而就醫的人數超過1.5萬人。

家醫科醫師余貴華在臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」表示，過年期間因腸胃不適衝急診的人數真的很多。這波要注意傳染力極強的「諾羅病毒」。

諾羅病毒：為什麼你一定要小心？

諾羅病毒變異快、傳染力強，大人小孩都可能中招，目前也沒有疫苗可預防。

• 常見症狀： 噁心、嚴重嘔吐、腹痛、腹瀉。

• 特別注意： 幼兒通常以「嘔吐」為主要表現，嬰幼兒與長輩需慎防脫水。

錯誤防疫：別再噴酒精了！

余貴華提醒，很多人習慣隨手噴酒精，但酒精與乾洗手對諾羅病毒是沒效的！

• 正解： 務必使用肥皂勤洗手（如廁後、進食前、照顧病人後）。

• 環境消毒： 必須使用稀釋漂白水。

腸胃炎期間怎麼吃？

• 地雷：生吐司、蛋糕、油炸物。生吐司 為了口感，添加了大量奶油，不適合發炎中的腸胃

• 建議：去邊白吐司、白饅頭、白稀飯。

• 水果可選：香蕉、去皮蘋果。

• 補水： 少量多次補充水與電解質。

余貴華提醒大家，照顧好腸胃，保持清潔。如果出現嚴重脫水（口渴、尿少、頭暈）請務必立即就醫。

