自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》赴日看經典賽注意！日本麻疹創7年新高

2026/02/27 19:15

不少人將赴日看經典賽，疾管署提醒，日本的麻疹疫情創新高，出發前建議先到旅遊醫學門診諮詢。圖為東京巨蛋，示意圖。（圖取自shutterstock）

不少人將赴日看經典賽，疾管署提醒，日本的麻疹疫情創新高，出發前建議先到旅遊醫學門診諮詢。圖為東京巨蛋，示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕國內傳出今（2026）年首例麻疹確診個案；同時下月初的世界棒球經典賽將在日本東京開打，但日本的麻疹疫情創7年新高。疾管署

疾管署在今（27）日公布1起麻疹境外移入引發國內群聚感染的案件。指標個案為2月12日公布的北部8個月大男嬰，從越南返台後2天陸續出現發燒、咳嗽、出疹等症狀。於該指標個案匡列之接觸者中，1名醫院接觸者為北部40多歲男性，接觸後13天發病，因陸續出現發燒及紅疹，曾多次自行就醫，後續經通報採檢後確診，目前地方衛生局已公布其於可傳染期間之公共場所活動史，並匡列包括同住親友5名共526名接觸者。

本起群聚事件累計確診2名，第2名個案之相關接觸者尚由衛生單位持續匡列中，預計監測至3月17日。

同時2026世界棒球經典賽將於3月初開打，不少民眾將赴日看球。疾管署提醒，目前日本之麻疹疫情，創7年同期新高，而東京與大阪病例最多。疾管署建議即將前往東京巨蛋看WBC世界棒球經典賽或前往有病例的地區者，可先到旅遊醫學門診確認自身麻疹抗體狀況，在日本出入人多的地方，回國後要做好自我健康監測21天。

疾管署表示，麻疹的傳染方式，為經由空氣、飛沫傳播或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，發病初期會有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽和在發燒3-4天後口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點（Koplik spots）。

前驅症狀3-4天柯氏斑點出現後，會繼續發燒，並且再過24-48小時後典型的斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面，然後慢慢向下移至軀幹第2天和四肢第3天，皮疹在3-4天的時間內會覆蓋全身，並持續4-7天；病人出疹時病情最嚴重，且發燒至最高溫；皮疹出現3-4天後，熱度與皮疹即開始消退，皮疹退了以後，會出現鱗屑性脫皮及留下褐色沉著。約5-10％之患者因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，併發症包括中耳炎、肺炎與腦炎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中