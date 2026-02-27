健康網》赴日看經典賽注意！日本麻疹創7年新高

不少人將赴日看經典賽，疾管署提醒，日本的麻疹疫情創新高，出發前建議先到旅遊醫學門診諮詢。圖為東京巨蛋，示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕國內傳出今（2026）年首例麻疹確診個案；同時下月初的世界棒球經典賽將在日本東京開打，但日本的麻疹疫情創7年新高。疾管署

疾管署在今（27）日公布1起麻疹境外移入引發國內群聚感染的案件。指標個案為2月12日公布的北部8個月大男嬰，從越南返台後2天陸續出現發燒、咳嗽、出疹等症狀。於該指標個案匡列之接觸者中，1名醫院接觸者為北部40多歲男性，接觸後13天發病，因陸續出現發燒及紅疹，曾多次自行就醫，後續經通報採檢後確診，目前地方衛生局已公布其於可傳染期間之公共場所活動史，並匡列包括同住親友5名共526名接觸者。

本起群聚事件累計確診2名，第2名個案之相關接觸者尚由衛生單位持續匡列中，預計監測至3月17日。

同時2026世界棒球經典賽將於3月初開打，不少民眾將赴日看球。疾管署提醒，目前日本之麻疹疫情，創7年同期新高，而東京與大阪病例最多。疾管署建議即將前往東京巨蛋看WBC世界棒球經典賽或前往有病例的地區者，可先到旅遊醫學門診確認自身麻疹抗體狀況，在日本出入人多的地方，回國後要做好自我健康監測21天。

疾管署表示，麻疹的傳染方式，為經由空氣、飛沫傳播或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，發病初期會有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽和在發燒3-4天後口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點（Koplik spots）。

前驅症狀3-4天柯氏斑點出現後，會繼續發燒，並且再過24-48小時後典型的斑丘疹出現於耳後，再擴散至整個臉面，然後慢慢向下移至軀幹第2天和四肢第3天，皮疹在3-4天的時間內會覆蓋全身，並持續4-7天；病人出疹時病情最嚴重，且發燒至最高溫；皮疹出現3-4天後，熱度與皮疹即開始消退，皮疹退了以後，會出現鱗屑性脫皮及留下褐色沉著。約5-10％之患者因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，併發症包括中耳炎、肺炎與腦炎。

