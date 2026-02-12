自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

保腎功能＋類固醇減量 狼瘡腎炎治療新突破

2026/02/12 05:30
保腎功能＋類固醇減量 狼瘡腎炎治療新突破

▲蔡昀臻醫師說明，病友常陷入「不吃藥怕洗腎，吃藥怕變形」的兩難中。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

保腎功能＋類固醇減量 狼瘡腎炎治療新突破

▲病友雯雯（左起）、李克仁醫師、蔡昀臻醫師及病友凃秀蕊，希望狼瘡腎炎新標靶生物製劑能納入健保給付，嘉惠更多病友。（記者羅碧攝）

狼瘡性腎炎是全身性紅斑狼瘡（SLE）最嚴重的併發症之一。臨床統計顯示，約有5至6成紅斑狼瘡病友一生中會併發腎炎，若腎臟反覆發炎，恐造成不可逆損傷，增加慢性腎臟病甚至洗腎風險；衛福部新核准的標靶生物製劑，可幫助狼瘡腎炎病患達到「提升完全腎臟反應率」以及「類固醇逐步減量」的雙治療目標。

新標靶生物製劑 衛福部准核使用

中華民國風濕病醫學會理事長暨台大醫院免疫風濕過敏科科主任李克仁指出，全身性紅斑狼瘡（SLE）好發於15-45歲育齡女性，女性發病率為男性的9倍。病友在應該要追求夢想的花樣年華，卻被迫展開一場與自身免疫系統的漫長戰爭，持續與類固醇等各式藥物為伍，以壓制免疫系統對內臟的攻擊。

昨天病友雯雯現身說法表示，大約2年前併發嚴重的狼瘡性腎炎，腹水嚴重到如同懷孕、尿蛋白數值高達1萬多（正常是每日小於500毫克），類固醇最多吃到12顆，李克仁醫師除了開類固醇、免疫抑制劑治療外，連化學針也用上了，後來建議她加上新標靶生物製劑，尿蛋白數值即降到1000毫克左右，類固醇從最多吃到12顆也已大幅減少到只要吃1顆，不久後，也許還可再減成半顆。

林口長庚紀念醫院風濕過敏免疫科醫師蔡昀臻指出，在臨床診間，醫師評估的是尿蛋白與腎功能等「保命指標」；但對於正值追求夢想年紀的女性病友而言，長期服用類固醇所帶來的外觀改變，才是身心最艱難的試煉。長期使用類固醇往往伴隨月亮臉、水牛肩、腹部脂肪堆積、皮膚變薄等外觀變化，更隱藏著骨質疏鬆、糖尿病及高血壓等慢性病隱憂。

蔡昀臻強調，隨著新治療方式獲核准，治療目標已從單純「保腎」進化到「保品質」。類固醇減量不再是遙不可及的夢想，病友不再需要面對殘酷的單選題，而是能真正實現「療效」與「生活品質」雙達標的幸福人生。

中華民國思樂醫之友協會理事凃秀蕊表示，紅斑性狼瘡病友們最害怕的是「尿蛋白與肌酸酐超標」以及「洗腎」，害怕自己成為家人的負擔。目前衛福部已核准新標靶生物製劑，但仍需自費，期盼未來能納入健保。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中