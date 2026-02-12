腦下垂體腫瘤 引爆致命內分泌多重風暴

▲王緯歆醫師說明多專科整合照護與經鼻內視鏡手術腦下垂體腫瘤治療成果。（北榮提供）

記者侯家瑜／台北報導

▲病友魏先生（中）感謝北榮醫療團隊專業照護，重拾健康生活。 （記者侯家瑜攝）

52歲的魏先生，4年前因腦下垂體腫瘤引發肢端肥大症與血糖失控，併發肝膿瘍與感染性敗血症，一度命危。台北榮總整合神經外科、新陳代謝科與鼻頭頸科組成多專科團隊，分階段治療成功逆轉敗血症與次發性糖尿病。

▲腦下垂體腫瘤是最常見的良性腦腫瘤之一，症狀包括腫瘤壓迫周邊的神經血管所產生的頭痛、視力模糊及複視；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

肢端肥大致血糖失控 併發敗血症

魏先生於4年前、48歲時，健康檢查發現約2.5公分腦下垂體腫瘤，原定2022年2月中旬手術，不料2月初突發嘔吐、心悸、畏寒、高燒與呼吸困難，送醫時已陷入重症，住進加護病房搶救近1個月。檢查確認腫瘤造成生長激素異常升高，確診「肢端肥大症」，導致血糖嚴重失控，進而併發肝膿瘍與感染性敗血症，形成致命的內分泌多重風暴。

北榮神經外科主治醫師王緯歆指出，高血糖是肝膿瘍的重要高風險因子，魏先生原本血糖正常，此次屬於腦下垂體腫瘤引發的「次發性」糖尿病，病灶根源就在腦部腫瘤，因此轉至北榮腦下垂體腫瘤多專科中心展開整合治療。

醫療團隊採分階段策略。先由新陳代謝科控制感染，進行膿瘍引流與抗生素治療近1個月，待血糖與發炎指數穩定後，再由神經外科與鼻頭頸科團隊以經鼻內視鏡手術切除腫瘤。術後魏先生生長激素恢復正常，血糖不藥而癒，至今4年未復發。

王緯歆說明，腦下垂體腫瘤為常見良性腦瘤之一，除壓迫神經造成頭痛、視力模糊與複視外，更棘手的是內分泌失調，如倦怠、體重快速增加、不孕等，需仰賴新陳代謝科精密評估與跨科整合。

北榮揪出病灶 團隊整合治療救命

北榮腦下垂體腫瘤多專科團隊由神經外科、鼻頭頸科與新陳代謝科醫師們共同創立，並整合泌尿科、婦女醫學科與影像醫學科。10年來累積逾1000例經鼻內視鏡手術經驗，即使約3成腫瘤侵犯海綿竇或包覆大動脈，全切除率仍達95%以上，視神經功能恢復率逾80%。在功能性腫瘤治療方面，包括庫欣氏病與生長激素瘤等，平均生化緩解與治癒率逾80%，併發症率約1%。若腫瘤全切除且無殘存，復發率可低於5%。

團隊近期依循國際標準全面檢視治療成果，研究刊登於權威期刊《Pituitary》，並正式獲得國際認證，成為全國首家通過世界認可的「卓越腦下垂體腫瘤中心」。

