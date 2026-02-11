背痛難忍 求診多科竟是嚴重胃潰瘍

▲患者經轉診多科仍找不到病因，最終胃鏡檢查，發現竟是「嚴重胃潰瘍」所致。（員榮醫療體系提供）

記者陳冠備／彰化報導

曾有心肌梗塞病史的彰化縣58歲謝姓男子，數月前持續背痛，懷疑心血管疾病復發，先到醫院心臟科回診，檢查後無異常又轉診多科仍找不到病因，最後胃鏡檢查發現竟是「嚴重胃潰瘍」導致。

謝男表示，曾因急性心肌梗塞接受心導管手術並裝設支架，近日左肩胛骨背痛，心臟周圍也有悶痛或刺痛，夜間與休息時特別明顯，到醫院求診後心臟並無異狀，陸續轉診骨科、胸腔科，評估是否為脊椎退化或肌肉拉傷，甚至接受低劑量電腦斷層（LDCT），肺部檢查亦無異狀，他一度懷疑胰臟問題，超音波檢查也正常，之後因食慾下降、飯後不適，到肝膽腸胃科接受胃鏡檢查，發現胃部潰瘍嚴重，背痛正是潰瘍引起的非典型「轉移痛」。

員榮醫療體系員生醫院院長、肝膽腸胃科醫師郭武憲表示，一般民眾對胃潰瘍的印象，多停留在上腹痛或胃痛，但當潰瘍較深、發炎範圍擴大時，疼痛可能透過內臟神經傳導至脊椎胸段，形成「轉移痛」，使患者誤以為疼痛來自背部或肩胛區，增加診斷難度。

醫：心血管病史患者常誤判

他指出，胃後方鄰近胰臟與腹膜後組織，當胃後壁潰瘍發炎嚴重時，也可能出現胸悶或類似心絞痛的不適感，尤其曾有心肌梗塞等心血管疾病病史的患者，對胸背疼痛格外敏感，往往優先懷疑心臟問題，反而延誤消化道檢查。

謝男表示，因過敏性鼻炎引發頭痛，多年來常服用止痛藥，加上工作忙碌、飲食不定時，每天至少喝兩杯黑咖啡，推測是胃潰瘍之因，目前已依醫囑戒咖啡並接受治療。

郭武憲提醒，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，屬於胃潰瘍高風險族群，若出現不明原因背痛或胸悶，合併食慾不振、噁心、飯後不適或夜間疼痛，且多科檢查仍無結果，應及早至肝膽腸胃科評估。

