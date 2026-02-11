自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

小孩打呼睡得香？ 恐睡眠呼吸中止症上身

2026/02/11 05:30
小孩打呼睡得香？ 恐睡眠呼吸中止症上身

▲家長可在家錄製孩子睡眠影片，提供醫師參考。圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者陳建志／台中報導

小孩打呼睡得香？ 恐睡眠呼吸中止症上身

▲黃鈺婷醫師建議，孩子若有頻繁張口呼吸與大聲打鼾等症狀，恐是「兒童睡眠呼吸中止症」，應及早至耳鼻喉科門診評估。 （記者陳建志攝）

許多家長看到孩子睡覺打呼，常誤以為睡得香，看到孩子晚上容易尿床、夜驚、半夜啼哭，以為是嚇到而尋求「收驚」。耳鼻喉科醫師示警，這些徵兆背後隱藏著「兒童睡眠呼吸中止症」危機，若長期忽略，恐導致孩子暴牙、發育不良，甚至因注意力不集中而被誤診為過動症，建議家長提高警覺。

9歲女童扁桃腺肥大達4級

長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷分享近期收治2名個案，一名9歲女童長期睡眠時大聲打鼾，並經常出現鼻塞與張口呼吸，檢查發現雙側扁桃腺肥大達第4級，並安排多項睡眠檢查後，發現其呼吸中止指數竟高達每小時29.3次，診斷為「阻塞型睡眠呼吸中止症」，接受「腺樣體與扁桃腺微創切除手術」，術後打鼾情形明顯改善，睡眠狀況也變穩定。

12歲男童暴牙、注意力不集中

另一名12歲男童則因嚴重打鼾與注意力不集中就醫，觀察發現，男童牙齒排列不整齊，外觀已出現明顯暴牙。內視鏡檢查未見明顯扁桃腺肥大，但因有過敏性鼻炎病史，故先以藥物與生活調整進行保守治療並追蹤；若症狀仍持續影響睡眠與日常，再評估進一步安排睡眠檢查或手術。

黃鈺婷表示，腺樣體與扁桃腺肥大是兒童睡眠呼吸中止症主因，若合併過敏性鼻炎或肥胖，阻塞情形會更嚴重。治療上，過敏者優先藥物控制，但若肥大已阻塞呼吸道，且孩子超過6-7歲並有明顯症狀，會建議手術治療。

黃鈺婷建議家長，可在家錄製孩子睡眠影片提供醫師參考。若發現孩子有以下5大警訊，應及早至耳鼻喉科門診：頻繁張口呼吸與大聲打鼾；夜驚、半夜啼哭或尿床；白天注意力不集中、過動傾向；情緒起伏不定、易怒；外觀暴牙或頻繁蛀牙，宜及早介入治療，不僅能找回優質睡眠，更能確保孩子的成長與學習不再因「缺氧」而卡關。

