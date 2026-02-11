3招護腰子 春節飲食不踩雷

▲對糖尿病合併慢性腎臟病的病友來說，年節期間可說「飲食地雷密布」，不小心就可能讓血糖與電解質失控。（資料照）

記者王俊忠／台南報導

農曆年將至，對糖尿病合併慢性腎臟病的病友來說，年節期間可說是「飲食地雷密布」，不小心就可能讓血糖與電解質失控。為幫助病友聰明應對飲食挑戰，台南市立安南醫院腎臟科主任林軒名醫師特別提出3大「護腎行動招式」。

少吃蘿蔔糕、發糕、年糕

◎第一招：餐盤大搬風，澱粉換換愛。蘿蔔糕、發糕、年糕都是精緻澱粉，若想多享用幾口，應減半主食（如白飯）來達成「澱粉替換制」，掌握這技巧，就能讓血糖像馬兒奔馳般穩定，不再上衝下洗，避免血糖震盪帶來的風險。

◎第二招：口訣記心中，先燙再拌炒。火鍋蔬菜或長年菜（如芥菜）的鉀離子含量高，對第4、5期腎友來說，攝取過量易致高血鉀危機。建議先汆燙3-5分鐘，讓鉀離子釋放至水中，再拌炒或煮食，保留風味同時降低負擔。最重要原則是「只吃料、不喝湯」，避免火鍋湯底中的電解質與磷讓腎臟負荷加劇。

醬料改天然 零嘴要限量

◎第三招：醬料改天然，零嘴要限量。沙茶醬、醬油膏雖風味十足，卻富含鈉與磷，不利腎臟代謝。建議改用蔥、薑、蒜等天然香料提味，更能凸顯食材原味。年節常見的烏魚子、堅果與肉乾也要節制攝取，建議與親友共享淺嚐，避免隱性磷攝取過量使得皮膚搔癢等不適。

初期腎病變與糖友：控血糖是關鍵，紅燒魚、糖醋菜餚中的勾芡醬汁常隱含大量碳水，建議採「分離策略」：只吃魚肉、不沾醬汁，減少醣負擔。年節甜點也建議選擇無糖、低醣版本或減量食用，避免血糖如雲霄飛車般波動。

中後期腎友：攻防鉀與磷，少湯多蔬菜，面對芥菜、茼蒿、高麗菜等蔬菜，務必汆燙再料理；火鍋料應適量攝取、避喝湯底。

透析病友應特別注意年節零嘴中的磷與水分攝取，適量飲水、分次小口飲用茶水、或以噴霧瓶潤喉取代敬酒喝湯，是兼顧禮儀與健康的好方法。

林軒名表示，糖尿病腎友只要掌握「食物替代、汆燙處理、醬料調整、零食節制」等實用策略，就能與家人共享團圓滋味，迎接健康活力的馬年。

