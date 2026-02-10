自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中西醫合療 老菸槍肺活量29％升到40％

2026/02/10 05:30
中西醫合療 老菸槍肺活量29％升到40％

▲梁祐爾中醫師（右）指長期吸菸是造成慢性阻塞性肺病的重要原因，在戒菸後可嘗試用中、西醫合療方式來改善。 （記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

67歲陳姓退休焊接工，菸齡高達40年，受慢性阻塞性肺病（COPD）困擾超過15年，即使近5年已經戒菸，但肺活量仍逐年下降，在2024年時僅剩下29%，屬重度功能受損，易出現急性喘、痰多胸悶，每晚睡覺常起床如廁5、6次，僅走百米就喘，到奇美醫院接受中西醫合療，在中藥調理2週後，夜喘次數減少，治療半年後肺活量提升到40%，生活品質與活動力有明顯改善。

許多老菸槍或長輩常以為「走路會喘」是體力退化，奇美醫院中醫師梁祐爾指出，慢性阻塞性肺病是影響全身健康的慢性疾病，不只是肺部問題，常合併氣喘、心血管疾病、睡眠障礙、營養不良甚至肌少症，這些問題彼此影響，形成惡性循環。

奇美醫院透過中醫「分期論治」方式，針對病人不同病程進行「分期調理」，臨床證實能有效減少急性發作次數，提升病人生活品質，也讓病友不再因天氣變化就足不出戶，為病人打造長期穩定的照護策略。

梁祐爾表示，長期吸菸會破壞肺部結構，讓呼吸道長期處於發炎狀態，即使成功戒菸，但受損的肺部功能難以完全恢復，清痰能力下降加上免疫力弱，看起來很普通的感冒也容易誘發急性惡化，陷入反覆的循環。

梁祐爾強調，針對接受西醫治療但症狀仍反覆發作的慢性阻塞性肺病病人，加入中醫合療並非取代既有藥物，而是從體質、症狀表現與誘發因素著手，透過辨證論治，協助改善痰多、喘促、體力下降與睡眠不佳等問題。

呼吸道少發病 活動耐受度改善

臨床經驗顯示，經由中西醫合療方式，病人呼吸道發作次數減少、活動耐受度與生活品質逐步改善，也有助於降低類固醇使用率，提升長期疾病控制成效，讓COPD病人走得更遠、喘得更少。

