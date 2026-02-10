自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

42歲男急性心肌梗塞 醫揪「脂蛋白(a)」高於常人

2026/02/10 05:30
42歲男急性心肌梗塞 醫揪「脂蛋白(a)」高於常人

▲王婕瑜表示，這類由心臟引起的胸痛，常被誤以為只是胃痛、太累或姿勢不良，但其特徵多為胸口中央或偏左的壓迫感，可能延伸至左肩、背部甚至下巴，即使休息也未必能完全緩解，與一般肌肉痠痛明顯不同；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

記者蔡愷恆／台北報導

一名42歲男性日前因胸口突然有壓迫感、呼吸困難，忍耐半天才前往台北市立萬芳醫院急診就醫，檢查發現是急性心肌梗塞，驚險撿回一命。萬芳醫院心臟內科醫師王婕瑜指出，患者的「脂蛋白(a)」高於一般人，呼籲民眾應定期接受檢查，不是靠少吃油或運動就能完全改善，若未及早發現，很可能在年紀輕輕引發嚴重的心血管問題。

此外，近日溫差大也容易誘發心肌梗塞等狀況，台北市立聯合醫院中興院區急診科主任洪子堯提醒高風險族群需注意保暖。

萬芳醫院提到，這名患者體重超過110公斤，有長達20年的吸菸史，但平時自認年輕、體力不錯，從未特別留意心血管健康狀況。日前患者突然感到胸口出現明顯壓迫感，彷彿被重物緊緊壓住，並伴隨大量冷汗與呼吸困難，就醫赫然發現是急性心肌梗塞，且三條主要冠狀動脈皆嚴重阻塞，阻塞程度比許多高齡患者還要嚴重。

易黏附血管壁 增血栓風險

萬芳醫院進一步檢查發現，患者不僅「壞膽固醇」數值明顯過高，「脂蛋白(a)」也遠高於一般人。王婕瑜解釋，脂蛋白(a)是一種和遺傳有關的膽固醇，特別容易黏附在血管壁上，長期累積形成斑塊並增加血栓風險。

王婕瑜表示，這類由心臟引起的胸痛，常被誤以為只是胃痛、太累或姿勢不良，但其特徵多為胸口中央或偏左的壓迫感，可能延伸至左肩、背部甚至下巴，即使休息也未必能完全緩解，與一般肌肉痠痛明顯不同。

王婕瑜提醒，男性45歲以上、女性55歲以上，應定期接受心血管相關檢查，除了血壓、血糖與血脂外，若有家族病史，也可進一步檢測脂蛋白(a)，切勿因年輕或自覺體力好，就忽略胸悶、胸痛、冒冷汗或喘不過氣等警訊。

有家族病史 應進一步檢測

另外，最近氣溫變化明顯，天冷時血管容易收縮、血壓上升、心跳加快，對原本血管狹窄的人來說，特別容易誘發心臟缺氧甚至心肌梗塞，是心血管疾病的高風險時期。洪子堯提醒，過年期間會有比較多心肌梗塞或中風案件，易發生於低溫、室內室外溫度落差等情況。他特別叮嚀上了年紀、有心血管或腦血管疾病的民眾，在室內需維持固定溫度，若要出門則要留意保暖。

