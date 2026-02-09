熬夜刷劇腦袋當機 小心「數位失智」找上門

▲過度使用3C產品，可能使記憶力或專注力變差，影響工作或生活；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（樂生醫院提供）

文／陳信源

38歲的上班族小怡（化名）最近常熬夜刷短影音，導致上班昏沉、開會時心不在焉，工作也漏東漏西，數度受到上司責難。壓力大到她身心俱疲，就醫時說：「感覺腦袋轉不動，明明剛看過的訊息，下一秒就忘掉…」她擔心：「是不是提早失智了？」

記憶力、專注力變差影響工作

近年來有不少青壯年上班族因注意力不集中、失眠、焦慮、健忘症狀到身心科就醫，大多數人到醫院檢查後，發現大腦結構很健康，而是大量使用手機，造成焦慮與睡眠障礙。這現象其實是過度依賴手機導致的「數位失智（Digital Dementia）」。簡單來說，就是大腦因長期被資訊塞滿，累到「當機」了。

請繼續往下閱讀...

為什麼手機會讓大腦「變遲鈍」？短影音與即時通訊軟體的興起，將大腦困在多巴胺的回饋迴路中。每次的快速滑動與點「讚」，都提供了「即時滿足」的微量快感，當大腦習慣高頻率、低強度的刺激後，將導致「注意力碎片化」，使長文本的閱讀或深度的邏輯推理變得困難。一旦需要進入高度專注的狀態，大腦便因缺乏即時獎勵而感到焦慮、疲勞。

此外，大量資訊也讓我們失去「發呆」的權利，原本用於整合記憶、激發靈感的時間，被瑣碎的訊息填滿，讓大腦失去修復的緩衝期。

少用手機、調整作息重開機

小怡在醫師建議下，限制手機使用時間、調整作息，並配合短期的焦慮治療後，她的腦袋恢復靈光，生活也重新找回節奏。

適度使用3C產品能提升人際連結，甚至有助於認知能力，但若過度使用可能使記憶力或專注力變差，影響工作或生活；控制不住刷手機、滑影音，還會為此感到焦慮、低落、疲倦。求助於身心科，能透過睡眠管理、行為治療或必要的藥物輔助，讓大腦「重新開機」，重回健康的軌道。

（作者為衛福部樂生醫院身心科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法